Acaip denuncia dos nuevas agresiones a funcionarios en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Imagen de archivo del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) de UGT ha denunciado dos nuevas agresiones a funcionarios en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el primero de los incidentes se produjo durante el reparto de comida, cuando un interno arrojó una bandeja con el guiso caliente contra un funcionario, causándole quemaduras en un brazo, la cabeza y un lateral del rostro. Tras la agresión, el interno mantuvo una actitud "violenta" e intentó destrozar la puerta de la celda, por lo que los funcionarios tuvieron que intervenir para reducirlo y proceder a su contención mecánica. El trabajador tuvo que ser trasladado posteriormente a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Poco después, otro funcionario fue víctima de una segunda agresión por parte de un interno que, además de amenazarlo de muerte, se negó a realizar un cambio de celda indicado por el psiquiatra. Durante la intervención, el trabajador sufrió lesiones en una mano y en un brazo.

Según ha señalado la organización sindical, estos hechos "evidencian el abandono y la falta de seguridad" que, a su juicio, sufre el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Acaip ha advertido de que esta situación refleja el clima de "inseguridad" en el que desarrollan su trabajo los profesionales del centro y la "falta de respuesta" por parte de la Administración.

En este sentido, ha señalado que "numerosos internos incumplen de forma reiterada sus tratamientos farmacológicos sin que se adopten medidas eficaces para garantizar el seguimiento terapéutico", una circunstancia que, según el sindicato, incrementa el riesgo de episodios que pueden poner en peligro tanto a los trabajadores como al resto de internos.

Desde Acaip han reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a la dirección del centro que "dejen de ignorar esta realidad" y adopten "de manera inmediata" medidas efectivas para proteger a la plantilla. "No es admisible esperar a que se produzca una tragedia para actuar", han concluido.