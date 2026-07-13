Un accidente entre un camión y varios turismos desvía el tráfico de la A4 a la altura de Dos Hermanas (Sevilla)

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DOS HERMANAS (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

Un accidente entre un camión y varios turismos en la A-4 ha provocado el corte de la circulación sentido Sevilla a la altura de Dos Hermanas, de manera que el tráfico ha sido desviado hacia la AP-4.

Según han detallado fuentes del 112 Andalucía consultadas por Europa Press, el accidente se ha producido a las 9,20 horas de este lunes y hasta el lugar se han desplazado servicios de emergencias, quienes han confirmado que no había personas atrapadas en el suceso.

Sobre las 10,00 horas se ha restablecido la circulación en uno de los carriles de esta vía y se mantiene el itinerario alternativo por la AP-4 sentido Sevilla.