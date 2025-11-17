Un accidente de tráfico en Sevilla corta la circulación en San Francisco Javier y provoca desvíos de Tussam

Archivo - Una ambulancia del 061 circula por una calle del centro de Sevilla como foto de recurso. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: lunes, 17 noviembre 2025 9:10

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico se ha registrado este lunes en Sevilla, en concreto, en la avenida San Francisco Javier, y ha obligado a cortar la circulación.

Policía Local, Bomberos y efectivos de Emergencias Sanitarias 061 intervienen en estos momentos en la citada avenida en su confluencia con Ramón y Cajal, según informa el Consistorio a través de Emergencias Sevilla.

El tráfico está cortado en San Francisco Javier sentido avenida Diego Martínez Barrios. Las líneas de Tussam están desviadas como consecuencia del siniestro vial.

