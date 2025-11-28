Activado el Plan de Emergencias Nivel 1 en Sevilla para "garantizar la seguridad" de la ciudad durante las navidades

Policías locales en la Avenida de la Constitución de Sevilla. - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado desde las 14,00 horas en la Plan de Emergencias Nivel 1 en la ciudad para "garantizar la seguridad" en las calles de la ciudad durante las fiestas navideñas en las que se espera una "importante afluencia de público".

Esta situación permite al Consistorio "permite movilizar todos los servicios municipales que hiciera falta" y "no tiene fecha de finalización". Así lo anunció el alcalde, José Luis Sanz, este jueves tras el rechazo del Plan de Navidad de la Policía Local en el Pleno extraordinario celebrado este miércoles.

La decisión recoge la movilización de entre 400 y 500 agentes diarios máximo en tres turnos que se desplegaran "según las necesidades de cada día". Esta cifra ha sido cuestionada por los sindicatos, CSIF cifra en 250 los agentes que podrían llegar a cubrir los días.

A este respecto, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha asegurado este viernes en una declaración ante los medios que el plan establece "unas obligaciones que hay que cumplir" y que dicho documento cifra en 500 los agentes como máximo.

Asimismo, ha mostrado "la puerta abierta" a los sindicatos para "seguir dialogando", a la par que ha indicado que esta decisión responde a las posibilidades del Ayuntamiento para que Sevilla sea una ciudad absolutamente tranquila y segura durante las Navidades".

El alcalde afirmaba que durante este periodo "solo se cobraran horas extraordinarias", hasta el 19 de diciembre, cuando se empezaran a reconocer productividades con el comienzo del Plan de Navidad, activo desde 2004. En este sentido, Sanz ha insistido que el tope legal para el reconocimiento de estas horas es de 5.637.617 euros.

En este sentido, Bueno ha indicado que no se sabe cuanto va a suponer de gasto para las arcas públicas la activación del Plan de Emergencias.