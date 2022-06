Acto de arbitraje en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales por el conflicto del hospital del Aljarafe

BORMUJOS (SEVILLA), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) ha celebrado este viernes un acto de arbitraje, en torno a las acciones promovidas por el comité de empresa del hospital del Aljarafe, enclavado en Bormujos (Sevilla) y gestionado por un consorcio conformado por la orden de San Juan de Dios y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la supuesta negativa de la dirección a abonar "la revalorización y subida salarial de los años 2021 y 2022 que corresponde por convenio".

Javier Ordóñez (CCOO), presidente del comité de empresa de este centro hospitalario, ha explicado a Europa Press que este acto de arbitraje ha contado con la participación de las representaciones de la plantilla y de la empresa, ante un árbitro que tras atender las versiones de ambas partes, habrá de emitir sobre el asunto un laudo "en principio vinculante" con el 17 de junio como fecha límite.

Tras la primera jornada de huelga del pasado 23 de marzo, la segunda convocatoria de paro, prevista para el 28 de abril, fue finalmente suspendida para "favorecer" la reunión que había previsto el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) para el día siguiente, el día 29 de abril.

LA TERCERA CONVOCATORIA

El calendario de movilizaciones, eso sí, incluía una jornada más de huelga para el pasado 19 de mayo, finalmente celebrada porque según CCOO, "las posturas siguen alejadas y la dirección del centro ha decidido continuar con el procedimiento de inaplicación del convenio colectivo para no abonar las cantidades que se adeudan al personal correspondientes a 2021, ni tampoco abonar la subida salarial que les pertenece para el año 2022".

"La orden hospitalaria de San Juan de Dios continúa alegando pérdidas económicas que le impiden hacer frente a los compromisos adquiridos con su plantilla, que es la que peores condiciones salariales y laborales tiene de todo el sistema sanitario público de Andalucía", insistía Javier Ordóñez.

La dirección, de su lado, ve "inasumible la subida salarial que plantean" los representantes sindicales, a los que reprocha que hayan "rechazado un documento de consenso" promovido por la entidad.

En cualquier caso, Javier Ordóñez ha explicado que la representación de la plantilla ha defendido en este acto de arbitraje que "no hay causas para no aplicar el convenio colectivo, porque no está en riesgo la viabilidad" de la entidad, cuya dirección "repercute en la plantilla" unas "posibles pérdidas", antes de plantear un plan de viabilidad o un incremento de presupuesto, según ha dicho.

LA "FUGA DE PROFESIONALES"

El comité de empresa de este hospital viene alertando insistentemente de un prolongado déficit de financiación del centro y de que las "precarias condiciones laborales" de la plantilla están provocando una constante "fuga de profesionales" hacia otros centros sanitarios, lo que se traduce en una merma de personal, una "descapitalización" en materia profesional y la suspensión de no pocos servicios, como intervenciones quirúrgicas o endoscopias, entre otros muchos.

Y aunque los presupuestos de 2020 de la Junta de Andalucía incluyeron finalmente un incremento de la financiación autonómica dedicada a este hospital, el comité de empresa avisaba después de la "negativa" de la dirección del centro a destinar ese dinero a "mejorar las condiciones laborales y salariales de la plantilla", toda vez que la Junta aclaraba que las retribuciones y condiciones laborales no son competencia del consorcio gestor del centro, conformado por la orden de San Juan de Dios y el SAS, sino "del propio hospital y, en su caso, de la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe" como prestataria del servicio.

REIVINDICACIÓN DE UNA PLENA GESTIÓN PÚBLICA

Tales extremos son los que esgrime CCOO para la campaña que promueve, apoyada por el PSOE, Podemos, IU y Más País Andalucía, en demanda de que la Administración andaluza emprenda la "internalización" de este centro hospitalario para que el mismo sea gestionado íntegramente desde lo público, al objeto de mejorar sus servicios y las condiciones de su plantilla.

Frente a ello, el consejero de Salud, el popular Jesús Aguirre, defendía tiempo atrás que dicho hospital cuenta desde 2020 con un presupuesto público anual de 64,6 millones de euros, "el mayor de su historia", rememorando que el incremento de financiación ya mencionado fue formalizado en la actual legislatura.

En ese sentido, precisaba que de esos 64,6 millones de euros de presupuesto anual del centro, "más de 38" millones corresponden al capítulo de personal, que según sus palabras cuenta actualmente con "4,7 millones de euros más" que antes, con un alza "del 12 por ciento", si bien la representación de la plantilla recuerda de su lado la creciente demanda de servicios fruto del alza de la población de la comarca.