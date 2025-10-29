La actriz Verónica Sánchez, Premio RTVA a la Trayectoria en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

Archivo - La actriz Verónica Sánchez en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Verónica Sánchez ha sido reconocida este miércoles con el Premio a la Trayectoria Profesional de Canal Sur Radio y Televisión que otorga la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) dentro del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Según una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento, la entrega del Premio tendrá lugar el lunes 10 de noviembre a las 20,00 en el Cartuja Center Cite. Después se procederá a la proyección de 'La Tierra de Amira', dirigida por Roberto Jiménez, dentro de la sección 'Panorama Andaluz'.

En el anuncio de este reconocimiento, el Consistorio y RTVA han renovado el convenio de colaboración para la promoción y difusión de la 22 edición del Festival de Sevilla, que tendrá lugar del 7 al 15 de noviembre. El acto se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Sevilla en el que han participado la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado.

En esta línea, Moreno ha destacado que el acuerdo es "una alianza estratégica para proyectar a nivel nacional e internacional el trabajo de nuestros creadores y consolidar a Sevilla como un referente cultural en el sur de Europa".

Canal Sur reconoce la carrera cinematográfica de la actriz sevillana Verónica Sánchez, actriz de cine, teatro y televisión, conocida por sus interpretaciones en las series de televisión 'Los Serrano', 'Sin identidad', 'El embarcadero' y 'Sky Rojo'. En cine ha trabajado en una decena de películas con papeles destacados por los que ha recibido tres nominaciones en los premios Goya por sus interpretaciones en 'Al sur de Granada', 'Camarón' y 'Gordos'.