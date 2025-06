Adelante Andalucía apoya a limpiadoras del Virgen del Rocío de Sevilla y preguntará por su huelga en el Parlamento

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha trasladado este viernes el apoyo de su formación a las limpiadoras del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que han iniciado una huelga indefinida, así como ha anunciado que su grupo va a pedir "explicaciones" por este asunto a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, en el Parlamento.

En una atención a medios antes de participar en una manifestación de dichas trabajadoras, el portavoz de Adelante ha remarcado que este viernes "comienza una huelga indefinida en el mayor hospital de Andalucía" y que afecta a "un servicio imprescindible" como es el de la limpieza.

Tras criticar que se hayan establecido unos servicios mínimos del "100%" ante esta huelga, ha acusado a la empresa Serveo de estar "racaneando cuatro euros a unas trabajadoras que tienen unos sueldos de miseria".

"Hasta aquí hemos llegado", como "han dicho las trabajadoras", que "lo único que piden es tener salario digno, unos salarios en condiciones, que sean acordes con su trabajo, porque el hospital no funciona si no está limpio", ha continuado declarando el portavoz de Adelante, que ha remarcado que tanto la dirección del hospital como la consejera de Salud y la citada empresa "se tienen que enterar" de que "ningún servicio" en el hospital puede funcionar "si no está limpio".

El representante de Adelante ha criticado que la Consejería de Salud se está poniendo "de parte" de la empresa, cuando "las trabajadoras lo que están pidiendo es su trabajo, su dignidad, tener salud laboral y cobrar un salario en condiciones", algo que "puede dar la multinacional" que las contrata, que "se está forrando gracias al trabajo" de dichas limpiadoras y "a los fondos públicos", según ha agregado.

En ese punto, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz ha anunciado que su formación va a llevar este asunto a la Cámara autonómica "la semana que viene", para que la consejera de Salud dé "explicaciones".

"Si la consejera de Salud está permitiendo esto, es una miserable", ha advertido José Ignacio García antes de incidir en que Rocío Hernández "se tiene que dar cuenta de que los hospitales no funcionan sin las limpiadoras", que "son imprescindibles", y a las que desde Adelante van a estar apoyando "hasta que ganen este conflicto por una cuestión de justicia", según ha aseverado para concluir.