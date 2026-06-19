Adelante critica la compra de un edificio en Sevilla para turismo por fondo extranjero: "Aquí no hay prioridad nacional"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto al parlamentario, Javier Montes, en un edificio adquirido en Sevilla por un fondo de inversión para apartamentos turísticos. - ADELANTE ANDALUCÍA
SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este viernes la compra de un edificio en el centro de Sevilla para convertirlos en 68 apartamentos turísticos por parte de Lime Home, una empresa propiedad de dos empresarios alemanes.
"Hay que prohibir que fondos de inversión compren vivienda. No puede ser que un fondo de inversión llegue aquí con un montón de millones, compre vivienda y expulse a los vecinos", ha señalado en una atención a los medios.
En esta línea, ha asegurado que PP y Vox "comparten" la misma política de vivienda. "Por cada VPO que entregan los políticos haciéndose fotitos, no sé cuántos apartamentos turísticos llegan para forrar a fondos de inversión", ha subrayado.
"Esto es una cuestión de dinero. Que venga aquí un fondo de inversi extranjero que tiene miles de viviendas, que declaran 30 millones de euros de facturación al año y monten aquí 68 apartamentos turísticos expulsando a los vecinos de un barrio de Andalucía, para eso no hay prioridad nacional", ha aseverado.
García ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada para este viernes por el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Sevilla, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asamblea por la Vivienda de Sevilla y otros colectivos proderecho a la vivienda.