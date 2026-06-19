Convocada una marcha en Sevilla ante la "falta" de oferta y el "alza" de precios de la vivienda

Cartel con motivo de la movilización en defensa al derecho de la vivienda en Sevilla - SINDICATOS DE INQUILINOS E INQUILINAS DE SEVILLA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Sevilla, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asamblea por la Vivienda de Sevilla y otros colectivos proderecho a la vivienda han convocado este viernes, 19 de junio, una movilización frente al Parlamento de Andalucía en defensa del derecho a la vivienda y frente a la "deficiente" situación en la capital andaluza al respecto.

"La situación en Sevilla y en Andalucía es deficiente. Se puede observar en un mercado disfuncional. Hay una oferta de alquiler insuficiente y unos precios disparatos", ha esgrimido en declaraciones a Europa Press el portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Sevilla, Ibán Díaz.

La marcha comenzará a las 19,00 horas en el Parlamento de Andalucía y finalizará en la Plaza la Gavidia, en aras de recorrer "las principales calles del centro de la ciudad para reivindicar el derecho a la vivienda". "Precisamente empezamos frente al Parlamento porque es en la Junta de Andalucía donde residen buena parte de las competencias en materia de vivienda, aunque también hay administraciones locales competentes en este ámbito, claro".

Según ha referido Díaz, "una parte importante de los afectados por esta casuística son jóvenes, pero no son los únicos, también familias, migrantes o personas de avanzada edad en situación de precariedad". "Nosotros lo que intentamos es crear una situación de contrapoder y que la situación de los afectados se escuche".

En este sentido, las asociaciones han mostrado su "impotencia" frente a la "inactividad" política. "Por un lado, queremos advertir de la inoperancia de los agentes públicos, municipales y autonómicos especialmente, con respecto a la cuestión de la vivienda. Por otro, llamaremos a la movilización, a la organización de la población para enfrentarnos a este problema".

Al respecto se ha pronunciado la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, que ha llamado a "desbordar" las calles en esta manifestación.

Desde Podemos han lamentado la "ausencia" de políticas municipales que favorezcan el acceso a la vivienda y han acusado al Gobierno local de "pervertir" la función social de la vivienda, al establecer "precios de venta de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de hasta 350.000 euros".