Adelante habla de "ataque a la universidad pública y a los barrios" por cierre de la residencia Flora Tristán en Sevilla

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se reúne con la comunidad de la residencia Flora Tristán de Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado como "una ataque a la universidad pública y a los barrios obreros" el posible cierre de la residencia Flora Tristán en el Polígono Sur de Sevilla. El partido ha señalado a la Junta de Andalucía por la financiación de las universidades públicas y ha pedido que se posicione en el Parlamento al respecto.

"Tienen que aclarar, si hay que hacer una obra, tienen que aclarar qué va a pasar durante la obra, porque no se les puede dejar en la calle, ni a los trabajadores, ni a los proyectos sociales, ni a los estudiantes", ha afirmado este martes en una atención a los medios.

En esta línea, ha pedido al rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) que se "ponga a la cabeza" para defender el proyecto aunque ha señalado que "los culpables son aquellos que tienen un proyecto para cargarse la universidad pública".

"¿Alguien ha visto a Vox alguna vez proponer una condición para la negociación que tenga que ver con la defensa de la universidad pública?", ha subrayado el portavoz de Adelante Andalucía que ha llamado a movilizarse para defender la residencia.

García ha indicado que el cierre del espacio supondría que 150 estudiantes "se van a la calle", así como el despido de diez trabajadores. Asimismo, ha puesto el foco en el papel de la residencia en la vida social del barrio.

"Cualquiera que ha conocido la comunidad universitaria de Sevilla sabe lo importante que es el proyecto de la Flora Tristán. Hay cosas que no son rentables económicamente, pero son rentables socialmente, son rentables para la gente trabajadora y son rentables para un barrio obrero, por tanto hay que defenderlo con uñas y dientes", ha aseverado García.

El portavoz de Adelante ha confirmado que llevará el posible cierre al Parlamento para saber el posicionamiento del PP-A al respecto y apelado a la "unidad" de la comunidad universitaria" para defender el futuro de la residencia.

La UPO de Sevilla, propietaria del complejo residencial ubicado en el Polígono Sur y destinado a universitarios, ha indicado que estudia cómo llevar a cabo obras de acondicionamiento en este edificio ante los "problemas estructurales" detectados en un informe técnico, si bien la situación de "profunda inestabilidad financiera" que afecta a las universidades públicas andaluzas en general, y a la UPO en particular, "hace difícil que se pueden poder acometer de manera integral e inmediata".

Ante este escenario, la Pablo de Olavide ha pedido la colaboración de entidades sin ánimo de lucro con recursos que permitan "soluciones inmediatas". Asimismo, ha indicado que pretende que las actuaciones que se acometan en la residencia posibiliten el mantenimiento del servicio de alojamiento y, por ende, continúe el funcionamiento del complejo universitario.