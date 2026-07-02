Adelante llevará el Parlamento andaluz la venta de un edificio con 102 VPO de Jiménez-Becerril en Sevilla

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto al parlamentario, Javier Montes. Imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía en Sevilla y diputado en el Parlamento de Andalucía, Javier Montes, ha anunciado este jueves que llevará al Parlamento andaluz la venta del edificio en el que se encuentran unas 102 viviendas protegidas situadas en la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril de Sevilla.

Según ha reseñado el grupo en una nota, el titular ha mantenido un encuentro con las familias, que han advertido de que algunas de las previsiones comunicadas apuntan a incrementos de renta que podrían alcanzar hasta el 46 por ciento, una situación que "pondría en riesgo la permanencia de numerosos hogares en unas viviendas".

Por ello, Montes ha subrayado el registro de iniciativas parlamentarias y solicitudes de información dirigidas a la Junta de Andalucía para esclarecer los detalles de la situación.

Las viviendas de Jiménez-Becerril 27 mantienen actualmente su régimen de protección hasta el año 2036. Para Adelante Andalucía, este hecho "refuerza la necesidad" de que las administraciones actúen con la "máxima transparencia" y velen por "el cumplimiento de la función social que motivó la construcción de esta promoción".