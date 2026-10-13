Adelante muestra su apoyo a la huelga de Persán en Sevilla y preguntará en el Parlamento por sus contratos con la Junta

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto con los trabajadores de Persán. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo este martes a la huelga de los trabajadores de Persán, que reivindica avances en la negociación de su convenio colectivo. El portavoz de la formación, José Ignacio García, ha visitado a los trabajadores en este paro, que ha calificado de "histórico", y ha anunciado que llevará esta cuestión al Parlamento andaluz.

Según ha indicado la formación en una nota, va a preguntar al Gobierno andaluz sobre cuál es su posición y cómo está apoyando a los trabajadores, así como una petición para que se hagan públicos "todos los contratos, iniciativas, convenios, subvenciones y cualquier forma de dinero público que se le esté dando desde la Junta de Andalucía a Persán".

"Que no se le olvide a esa empresa ni a ninguna otra que todos y cada uno de los euros que ganan son gracias a los trabajadores. Por lo tanto, mostramos todo nuestro apoyo a la huelga y exigimos a todos los gobiernos que se posicionen del lado de los trabajadores", ha señalado García, quien ha lamentado que la empresa haya declarado beneficios de más de 135 millones de euros en el último ejercicio "mientras mantiene a sus trabajadores en condiciones precarias".

Tras dos años de "negociaciones infructuosas", Adelante ha apoyado esta huelga y ha anunciado que continuará acompañando las movilizaciones en los próximos días. "Nos parece que una industria como Persán tiene que contar con sus trabajadores y trabajadoras, tiene que repartir beneficios y no puede seguir en esta dinámica de egoísmo hacia los que les hacen ganar dinero", ha concluido García.