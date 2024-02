Adelante pide actuar contra las empresas del sílice del metro sevillano y la Junta espera el resultado de la Inspección

La consejera esgrime la sustitución del material usado y señala que "no ha concluido" el expediente incoado por la Inspección de Trabajo



SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Durante el pleno celebrado este jueves por el Parlamento de Andalucía, el Grupo de Adelante ha reclamado al Gobierno andaluz del PP que la Junta no vuelva a contratar a las empresas involucradas en la situación denunciada por la plantilla de limpieza del metro de Sevilla, perteneciente a la subcontrata Ilunion, al haber pasado "diez años inhalando un producto cancerígeno"; en alusión a la sílice cristalina contenida en el árido usado para la adherencia de los trenes a las vías. La consejera de Fomento, la popular Rocío Díaz, ha asegurado de su lado que dicho material ha sido ya sustituido por otro libre de sílice y que la Junta aún no puede adoptar ninguna decisión sobre dicha empresa porque "aún no ha concluido" el procedimiento incoado al respecto en el seno de la Inspección de Trabajo.

En concreto, en el turno de preguntas del pleno, el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado las reivindicaciones de la plantilla del servicio de limpieza de las instalaciones del metro de Sevilla, adscrita a Ilunion como empresa adjudicataria de las tareas de limpieza, por la sílice cristalina contenida en la arena usada en el sistema de frenado de los trenes, toda vez que en 2020 el Gobierno central modificaba la regulación estatal de protección de los trabajadores contra riesgos por la exposición a agentes cancerígenos, añadiendo a la misma los trabajos que supongan exposición al polvo de sílice cristalina.

Al respecto, García ha avisado de que las empleadas de Ilunion que prestan servicios de limpieza en las instalaciones del metro de Sevilla, cuya sociedad gestora controla en un 88,4 por ciento la corporación Globalvía y el resto la Junta de Andalucía; "han pasado diez años inhalando un producto tóxico y cancerígeno", con lo que ha reclamado a la consejera de Fomento que informe de sus previsiones al respecto, reprochando al Gobierno andaluz su respuesta cuando en 2023 el asunto fue abordado ya por el Parlamento. "Se equivocaron. Se pudo evitar y no se ha evitado", ha asegurado, apostando por que la Junta de Andalucía "no vuelva a contratar" con las empresas involucradas en este asunto.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

La consejera Rocío Díaz ha manifestado que le consta que la Inspección de Trabajo ha emitido una propuesta de sanción administrativa a la sociedad Metro de Sevilla, encabezada por Globalvía, de la que participa la Junta y responsable de la explotación del metro; a Ilunión como entidad encargada de los servicios de limpieza y a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) como encargada del mantenimiento de los trenes, "al considerar que no han aplicado adecuadamente las normas de prevención de riesgos laborales ante la exposición (de la plantilla) a un producto especialmente cancerígeno", en alusión al polvo de sílice cristalina contenido en el material usado para asegurar la adherencia de los trenes a la vía.

Empero, la consejera ha precisado que tales tres entidades "han formulado alegaciones" a dicha propuesta de sanción, con lo que el procedimiento administrativo incoado por dicha instancia "aún no ha concluido". La Junta, según ha manifestado, no puede adoptar medidas respecto a tales entidades "hasta que no acabe el procedimiento" en el seno de la Inspección de Trabajo.

MATERIAL "SUSTITUIDO"

De cualquier modo, Díaz ha asegurado que después de que en diciembre de 2020 la sílice cristalina fuese incorporada a la regulación estatal sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos; Ilunion y CAF promovieron "estudios y mediciones" a instancias de la sociedad Metro de Sevilla, sustituyendo finalmente la arena común que contenía este compuesto por arena de silicato "libre" de sílice cristalina, un proceso finalizado "en noviembre del año pasado".

Tales entidades, según ha indicado, continúan realizando "evaluaciones" sobre la posibilidad de que aún existan restos de sílice cristalina en las instalaciones del metro, para adoptar "todas las medidas preventivas en función de los resultados obtenidos" en tales pruebas y de la normativa aplicable en la materia.