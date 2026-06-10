Adelante pide a las administraciones que "no vulneren" el derecho a la huelga del sector logístico en Sevilla

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una concentración de los trabajadores del sector logístico en Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha mostrado este miércoles su apoyo a los trabajadores del sector logístico en Sevilla, quienes están en huelga. García ha pedido a las administraciones central y autonómica "que no vulneren" el derecho de la plantilla a los paros.

"Si ahora mismo se ha parado una planta, no se puede permitir ni un camión de otra provincia que entre en la provincia de Sevilla a repartir y no se puede permitir ni una sola contratación de esquiroles", ha destacado en una atención a los medios en una concentración de los trabajadores en Dos Hermanas (Sevilla).

En esta línea, García ha pedido mejoras salariales y en las condiciones laborales de la plantilla frente a los beneficios de las empresas. "No están pidiendo nada que no se merezca, no están pidiendo ningún regalo, están pidiendo lo que es justo", ha remarcado.

El portavoz de Adelante ha confirmado que llevarán esta situación al Parlamento y ha afeado la posición del presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno.

"Moreno estará muy fresquito en su despacho siempre con la patronal. A los andaluces se les defiende viniendo aquí, con la gente que está peleando por su futuro y que no se nos olvide que están peleando por el futuro de toda la clase trabajadora de la provincia de Sevilla y de Andalucía", ha subrayado.

La huelga está convocada los días 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de junio, con inicio a las 00,00 horas de cada jornada y finalizando a las 23,59 horas del día de la huelga.