Maíllo muestra su apoyo a los trabajadores del sector logístico en Sevilla: "Ganan menos que en otras provincias"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, junto a representantes de los trabajadores del sector logístico en Sevilla. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las últimas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha mostrado este miércoles su apoyo a los trabajadores del sector logístico en Sevilla, quienes se encuentran en huelga.

"Tiene que conocerse en toda España que los trabajadores del sector de la logística en Sevilla ganan menos que en otras provincias de Andalucía y ganan menos que en el resto del país", ha señalado Maíllo en un audio remitido a los medios en el que ha indicado que la patronal "se niega" a subirle los salarios.

En este sentido, se ha hecho eco de las reivindicaciones de los trabajadores que piden "adecuar las retribuciones al coste real de la vida", asi como una reducción de jornada laboral "ante unas condiciones durísimas de 10, 11 y 12 horas en una tensión constante".

Maíllo ha asegurado que "usará todos los portavoces posibles" para llevar las protestas del sector en la sesión constitutiva del Parlamento andaluz este jueves.

La huelga está convocada los días 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de junio, con inicio a las 00,00 horas de cada jornada y finalizando a las 23,59 horas del día de la huelga.