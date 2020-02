Adelante pide a Aguirre abrir "de una vez" el centro hospitalario de Los Alcores, en Sevilla, y "dejar las excusas"

Publicado 17/02/2020 14:00:30 CET

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado sevillano de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha pedido al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que abra "de una vez" el centro hospitalario de alta resolución de la comarca de Los Alcores y "se deje de excusas".

En un comunicado, Sánchez recuerda que en julio de 2010 dio comienzo la construcción de un centro de alta resolución que asistiría hospitalariamente a más de 40.000 personas de los municipios sevillanos de Mairena del Alcor y el Viso del Alcor. No obstante, indica que este proyecto ha sufrido "constantes paralizaciones" y actualmente, pese a estar finalizado, continúa sin estar abierto al público.

Sánchez critica la "pésima gestión" realizada por la Junta en la puesta en marcha de esta instalación. "Tanto se ha alargado esta construcción que en 2018, aún sin estar inaugurado el centro hospitalario, ya hubo que hacer restauraciones de zonas deterioradas debido al paso de los años y eso que todavía faltaba por regular los permisos de obras de partes que faltaban por construir, del TBO", ha declarado el parlamentario.

El diputado ya preguntó a la Consejería de Salud y Familias dos veces por la situación de dicho centro. La primera fue en octubre del 2019, sobre la puesta en marcha del CARE y las dotaciones con las que contaría. Sánchez Castillo obtuvo respuesta a mediados de noviembre por parte de Aguirre, que "no aclaró la dotación, ni las previsiones para financiarlo".

"El representante del Gobierno contestó que todo estaba previsto para el funcionamiento, y responsabilizó al Ayuntamiento de Mairena de no haber cumplido con unos trámites administrativos", señala. Además,

Sánchez comprobó que la cuestión a la que hacía referencia el consejero "quedó resuelta en diciembre de 2019 y que, por tanto, no hay excusas para que el CARE no esté ya funcionando". "Aquí estamos ante un claro caso de incompetencia y falta de compromiso por parte de la Junta", ha concluido.