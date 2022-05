Adelante Sevilla califica de "decorado" la Oficina municipal de Accesibilidad al "no pasar de las palabras"

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la coalición Adelante Sevilla (IU-Podemos), Daniel González Rojas, ha participado este sábado en una acción "reivindicativa" organizada por la plataforma Una ciudad para todos, conformada por Vida Independiente Andalucía, Peatones de Sevilla y la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía (Aupga), acto en el que ha lamentado que el gobierno municipal "no pasa de las palabras a los hechos en materia de accesibilidad universal", al considerar que la Oficina creada para esta materia "no deja de ser un decorado que no está funcionando".

"Desde el Ayuntamiento no se está evitando que en Sevilla continúen proliferando las barreras arquitectónicas, visuales, cognitivas, en definitiva, unas barreras que limitan la realización de una vida normal en la ciudad a todas y todos los sevillanos", ha sostenido González Rojas en una nota. En especial, ha insistido en que "no se garantiza que las nuevas actuaciones urbanísticas sean accesibles", para lo que ha recordado las obras en Bellavista, donde los "problemas" se acumulan en el acerado y en las puertas de acceso a las viviendas.

Por ello, el portavoz municipal ha exigido al actual alcalde y a su equipo de gobierno que "se dejen ya de palabrería y de aprobar normas que no se cumplen", y ha reclamado que "se controle de forma exhaustiva todo lo que se hace y lo que se adjudica para que la normativa sea una realidad". Y es que, a juicio de IU, no solo "no se garantiza la accesibilidad en los proyectos privados, sino que en las propias obras públicas y edificios municipales también hay serios incumplimientos".

La acción reivindicativa que ha recorrido calles del centro de Sevilla y ha sido convocada para "dar a conocer los muchos obstáculos y situaciones de riesgo que soportan los viandantes en general y, en especial, las personas con movilidad reducida, debido a la deficiente accesibilidad de a numerosas vías y espacios de nuestra ciudad". En este paseo, Rojas ha destacado, por último que "el gobierno municipal vendió a bombo y platillo un Plan de Accesibilidad que no es realista ni cuenta con la inversión necesaria" y ha agradecido la labor de colectivos como Vida Independiente Andalucía, Eliminando Barreras o Peatones de Sevilla para alertar de que "es inconcebible que no se cuente con las organizaciones que luchan por la accesibilidad universal a la hora de tomar decisiones".