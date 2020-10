Adelante Sevilla exige a Espadas "no mirar a otro lado" ante la situación precaria de "centenares" de estudiantes de UPO

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ediles de Adelante Sevilla Daniel González Rojas y Sandra Heredia han mantenido un encuentro con estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) que, organizados a través de la plataforma 'UPO indigandos', buscan soluciones ante los problemas ocasionados por las medidas adoptadas por la institución académica en relación con la Covid-19.

Al inicio del curso "se garantizó a la comunidad educativa" un régimen de formación "semipresencial", debido a la crisis sanitaria, que fue modificado a una semana de inicio del curso "para pasar a ser cien por cien 'on line', subraya en un comunicado, que destaca que, según la citada plataforma, esto ha supuesto que "muchos jóvenes y familias hayan tenido que hacer esfuerzos económicos alquilando pisos o contratando residencias, cuando ahora no son necesarios para continuar las clases de forma 'on line'".

De este modo, han reivindicado "transparencia" en la toma de decisiones del

Rectorado y ayudas económicas para "frenar la brecha y digital", así como ayudas a aquellas familias que "han pagado inútilmente el alquiler sin que haya clases presenciales".

La plataforma de estudiantes ha planteado la necesidad de garantizar una "participación real de la comunidad universitaria" en el destino de los fondos extraordinarios que van a recibir las distintas universidades andaluzas para garantizar que estos "suplementos presupuestarios sirvan para paliar la precariedad de los estudiantes", pero también de muchos docentes asociados.

Los concejales de Adelante Sevilla han exigido al equipo de gobierno "que no mire a

otro lado" ante esta situación, que afecta a "centenares" de estudiantes alojados en la ciudad y ante "el drama de muchas familias han hecho un esfuerzo económico en una situación de crisis sin antecedentes". Por eso mismo, han solicitado al Área de Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento que "se implique" en la búsqueda de soluciones.

Rojas y Heredia se han puesto a disposición de la plataforma 'UPO indignados' "para seguir elevando sus demandas al Consistorio" y trabajar para que Sevilla "sea de verdad una ciudad universitaria, acogedora y que atiende y resuelve las demandas de los jóvenes".