Adelante Sevilla reclama que se haga público el presupuesto municipal "tras el acuerdo entre PSOE y Cs de hace un mes"

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Sevilla y coordinador local de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, ha exigido al alcalde, el socilista Juan Espadas, "que haga público el proyecto de presupuestos municipales" y "se ponga a trabajar en serio para sacar unas cuentas que son fundamentales" en la actual crisis social y sanitaria.

En un comunicado, Rojas ha criticado, además, que "al ritmo que

vamos, mucho nos tememos que no habrá un presupuesto aprobado a principios de año", al tiempo que ha añadido que es necesario "minimizar el clima de incertidumbre con un proyecto concreto para 2021".

El portavoz de la coalición de izquierdas ha recordado que "hace más de un mes que se anunció un pacto entre PSOE y Ciudadanos y se sigue sin conocer en qué consiste", por lo que ha exigido a Espadas "que se deje de intrigas y de negociaciones ocultas porque la situación no está para

juegos en mesa de camilla".

Rojas también ha señalado que "muchos de los compromisos aprobados en la comisión de reactivación necesitan de su partida económica" y que no se puede seguir "poniendo parches al presupuesto actual" para dar respuesta a una situación que no estaba prevista. "Comprendemos que, después de no cumplir los acuerdos con Adelante en 2020, a Espadas le pueda doler la cabeza con los próximos presupuestos, pero su labor como gobierno es esa: presentar un proyecto y que los grupos podamos hacer nuestras aportaciones", ha afirmado el portavoz.