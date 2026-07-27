Adif adjudica por 2,5 millones de euros obras de mejora en el vallado para proteger la red ferroviaria de Sevilla

Archivo - Línea de AVE Madrid-Sevilla. - ADIF - Archivo

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha formalizado un contrato de 2,49 millones de euros para ejecutar obras de reposición y construcción de cerramientos en distintos tramos de la red ferroviaria convencional del sur, dentro del ámbito de mantenimiento de Sevilla. La actuación pretende "mejorar la seguridad de la infraestructura ferroviaria" mediante la reposición y construcción de vallado, reduciendo el acceso no autorizado a las vías y contribuyendo a la seguridad de la circulación.

Según ha recogido el Boletín Oficial del Estado (BOE) consultado por Europa Press, la actuación, adjudicada a la UTE Cerramiento Sur, podrá contar con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Al concurso abierto para optar al contrato se han presentado una decena de empresas, siendo la mitad Pymes.

De esta manera, el Ministerio de Transportes ha formalizado el contrato tras resolver el proceso de licitación iniciado en noviembre del pasado año. Además, se produce en un contexto de "creciente oleada de robos" de cable, que han afectado en repetidas veces a la circulación.