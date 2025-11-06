Adif adjudica un ramal ferroviario de 2,5 kilómetros para el tráfico de mercancías del Puerto de Sevilla

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado a Hitachi Rail la adecuación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones en el nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla, enmarcado dentro de una ambiciosa actuación de la mejora logística y operativa de la capital andaluza. El proyecto contempla la construcción de un ramal ferroviario de 2.485 metros de longitud destinado exclusivamente al tráfico de mercancías, evitando el paso y las maniobras de inversión que actualmente deben realizar los trenes en estaciones de la red de Cercanías.

Este nuevo ramal, que discurrirá entre el puente ferroviario sobre el río Guadaíra y la variante de la terminal de mercancías de La Negrilla, proporcionará acceso directo al puerto de Sevilla, contribuyendo a impulsar el tráfico ferroviario de mercancías en sus instalaciones, integradas en la rama central del Corredor Mediterráneo.

El puerto de Sevilla cuenta con una extensa superficie terrestre y ofrece una excelente conexión entre el buque, el tren y el camión, ya que dispone de una red ferroviaria interior en la que Hitachi Rail ha abordado diferentes proyectos tecnológicos para dotarla de una operativa eficiente, segura y moderna.

Con este nuevo proyecto la infraestructura portuaria contará con las condiciones necesarias para que la entrada de la mercancía en tren al recinto portuario pueda realizarse sin condicionantes de longitud y carga. Para garantizar una operación segura y eficiente, el proyecto incluye la implementación de diversos avances tecnológicos. Se instalarán nuevos circuitos de vía, contadores de ejes, nuevos accionamientos electromecánicos, entre otros elementos, con el objetivo de convertirlo en un corredor de altas prestaciones.

En paralelo, se actualizarán los sistemas de control de tráfico ferroviario. Tanto el Puesto Local de Operaciones como el Control de Tráfico Centralizado de Sevilla Santa Justa serán modificados progresivamente, incluyendo la actualización del software de los enclavamientos para reflejar con precisión el estado del servicio.

"Este contrato es clave para reforzar el transporte de mercancías en el Puerto de Sevilla y Andalucía. Refleja nuestra sólida experiencia y capacidad tecnológica en la adaptación de infraestructuras para un tráfico de mercancías eficiente, tanto en terminales logísticas como en redes portuarias interiores conectadas al sistema ferroviario nacional", ha señalado Adolfo Aguilar, director comercial de Hitachi Rail España.

Este nuevo contrato refuerza la apuesta por un modelo logístico más eficiente y sostenible, promoviendo el transporte ferroviario de mercancías y mejorando la competitividad del puerto de Sevilla como nodo estratégico del sur peninsular. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Hitachi Rail en el transporte de mercancías lidera el desarrollo del transporte intermodal de mercancías en España con soluciones tecnológicas avanzadas y una sólida presencia en el territorio. Ha ejecutado proyectos en puertos clave como Sevilla, Huelva, Málaga y Marín, así como en nodos logísticos estratégicos como Júndiz, Mérida y Pancorbo. Actualmente, participa en la Variante Este de Valladolid, donde despliega equipos de señalización y telecomunicaciones a lo largo de 17,5 km, incluyendo túneles y viaductos, para conectar con el nuevo complejo ferroviario.