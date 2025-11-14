Administrador de La Cartuja Pickman de Sevilla pide al Juzgado "aligerar plazos" ante una posible compra de la fábrica

Exterior de la fábrica de La Cartuja Pickman en Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El administrador concursal de la empresa dueña de La Cartuja Pickman ha presentado al Juzgado Mercantil 3 de Sevilla una modificación del proceso de liquidación para "agilizar los plazos" de cara a una posible venta de la compañía. El documento estipula un plazo de 20 días desde la aprobación definitiva por parte de la autoridad mercantil.

Según el escrito presentado, consultado por Europa Press, el administrador ha alegado tres motivos para que el proceso continúe "lo más rápido posible", finalizando previsiblemente antes de que acabe el año.

Por una parte, ha informado que la plantilla, formada por 34 trabajadores, finaliza el ERTE el próximo 31 de diciembre, lo que obliga a "resolver las relaciones laborales" antes de esa fecha.

En esta línea, ha señalado que la situación de la compañía "ha tenido ya suficiente publicidad", citando la presencia en varios medios de comunicación, lo que presupone un conocimiento a un "posible octante de activos". Asimismo, ha indicado que ya ha "facilitado" la información "a más de un posible" interesado. Siendo el objetivo de la administración "conseguir ofertas con subrogación del mayor número de trabajadores y continuidad de la actividad industrial en Sevilla"".

Por su parte, fuentes sindicales consultadas por Europa Press, se muestran "expectantes" ante una posible venta que pueda "salvar" la actividad. "Sería un jarro de agua fría que la fábrica no continuara", han indicado.

Los trabajadores de la empresa han recibido el apoyo de las administraciones públicas. El Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial han aprobado sendas declaraciones institucionales en las que han pedido adoptar "cuantas medidas sean posibles" para mantener la actividad y los puestos de trabajo. Ambas instituciones han destacado el "reconocimiento nacional e internacional" de la marca y la "pérdida" que supone para el empleo de los jóvenes de la ciudad.

Fuentes sindicales han confirmado la posibilidad de una nueva reunión con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, como ya se produjo hace unas semanas.

El documento también detalla que la duración prevista en caso de venta mediante entidad especializada será de un mes. En este plazo, "solo se realizaran dos subastas con una duración de diez días cada una y tendrá especial consideración la agrupación de los activos".

Según las cifras entregadas al Juzgado Mercantil, la empresa cuenta actualmente con activos por valor de 541.246 euros. El documento también recoge que la compañía tiene más de 117.000 piezas en existencias.

En paralelo, Facua Sevilla indicaba hace un mes que algunos afectados por pedidos no entregados tras la disolución de La Cartuja Pickman han presentado denuncias por fraude a la autoridad judicial. Supuestamente "continuaron vendiendo productos por internet a través de su página web a sabiendas de que no iban a poder cumplir", ya que la fábrica dejó de fabricar el pasado 31 de julio y la plantilla de trabajadores entró en un ERTE el 28 de agosto.