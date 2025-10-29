Los administradores de fincas se coordinan con bomberos y servicios municipales de Sevilla ante el efecto de la lluvia

Calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales que en la jornada del miércoles, 29 de octubre, se ha vivido en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla (CAF Sevilla) ha trasladado un mensaje de "calma y prudencia" ante la intensa lluvia que ha afectado a la ciudad a lo largo de toda la mañana de este miércoles, coincidiendo con el aviso naranja por precipitaciones emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y se coordinan con bomberos, servicios municipales y empresas de desatascos para "proteger a las comunidades y minimizar daños".

Según ha detallado CAF Sevilla en una nota, los Administradores de Fincas colegiados están "trabajando codo con codo" con empresas de mantenimiento, servicios de desatascos, bomberos y personal municipal para atender las incidencias generadas, especialmente en pisos bajos, garajes y sótanos, las "zonas más vulnerables durante episodios de lluvias intensas".

Al hilo, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, María Dolores García, ha declarado que la intensidad de las precipitaciones de este miércoles "exige una coordinación inmediata y eficiente".

En este sentido, García ha concretado que los administradores de fincas colegiados están en "contacto permanente" con los servicios de emergencia y las empresas de mantenimiento para "proteger a las comunidades y garantizar la seguridad de los vecinos".

Desde el CAF Sevilla han recomendado a los vecinos la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y contactar con su administrador de fincas "ante cualquier incidencia en sus comunidades".

Asimismo, el CAF Sevilla ha subrayado que la figura del administrador colegiado es "clave" en la prevención y gestión de emergencias, gracias a "sus conocimientos técnicos y a su capacidad de coordinación con los distintos servicios públicos y privados".