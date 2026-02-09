Aena adjudica diez millones de euros para ampliar el aparcamiento de larga estancia del Aeropuerto de Sevilla

Exterior del Aeropuerto de Sevilla - AENA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aena ha confirmado la adjudicación por 10.231.885,09 euros (importe neto) para la construcción de un edificio modular en el aparcamiento de larga estancia del Aeropuerto de Sevilla (P2).

Según ha indicado la compañía en una nota, el proyecto tiene en un plazo aproximado de 10 meses y pretende "dar respuesta a la creciente demanda de este servicio en el aeropuerto". Las actuaciones serán ejecutadas por Industrias Metálicas Anro y Anrotech Car Park.

La nueva edificación tendrá 7.515 metros cuadrados de superficie, contará con tres plantas y dispondrá unas 600 plazas. Estas plazas se sumarán a las actualmente disponibles en el P2, que ocupa una superficie de casi 19.000 metros cuadrados. En total, la oferta global de estacionamientos superará los 1.300, un 80% más.

El sistema de construcción del edificio, a base de módulos prefabricados de rápido montaje, "agilizará los tiempos de ejecución y puesta en servicio de las instalaciones, ya que los plazos habituales en este tipo de proyectos se reducen entre un 30% y un 50%".

Asimismo, Aena ha indicado que "favorecerá la sostenibilidad, puesto que la construcción modular reduce en torno a un 80% la actividad en el emplazamiento de la obra, de modo que la generación de residuos es significativamente menor".

La empresa Anrotech Car Park está especializada en la edificación de aparcamientos sostenibles en altura. Aena ha indicado que el proyecto permite que se puedan añadir otras dos plantas a las tres planificadas. Los trabajos se desarrollarán en varias fases "para minimizar el impacto en la operativa habitual del aeropuerto".