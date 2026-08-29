El aeropuerto de Sevilla suma otro destino nacional: Volotea añade Galicia a sus rutas domésticas tras la de Pamplona

Archivo - Imagen de recurso de un avión de la aerolínea - VOLOTEA - Archivo

SEVILLA 29 (EUROPA PRESS)

La compañía aérea Volotea operará entre Sevilla y A Coruña con casi mil viajes ofertados durante los próximos tres años. La aerolínea de bajo coste ha programado al respecto 144 frecuencias, 288 vuelos y 51.840 asientos durante el primer año. No obstante, ampliará sus servicios a 176 operaciones, 352 viajes y 63.360 plazas a partir del segundo año.

En contexto, la compañía ha sido la única que ha presentado su candidatura en la licitación abierta por el Consorcio de Turismo de A Coruña para desarrollar una "promoción conjunta" que aporte frecuencias y rutas que incrementen la afluencia de visitantes procedentes de "mercados estratégicos", como es el caso de Sevilla.

La compañía, tras adjudicarse el citado concurso de conexiones nacionales del Concello de A Coruña, operará una ruta con la capital andaluza. Desde la ciudad gallega tiene previsto volar también a Valencia, Alicante y Bilbao; previsiblemente comenzarán a funcionar en noviembre, coincidiendo con el cambio de temporada.

RUTA DIRECTA CON PAMPLONA

Asimismo, desde el 6 de noviembre entrarán en funcionamiento los vuelos directos entre los aeropuertos de Sevilla y de Pamplona-Noáin (Navarra).

Según ha precisado el Gobierno de Navarra en el pliego de la iniciativa, consultado por Europa Press, la conexión operará "un mínimo de 34 vuelos" en el último trimestre de 2026 y un total de 288 viajes durante los dos próximos años, de manera que ofertará 322 trayectos hasta el 31 de diciembre de 2028.

De este modo, la capital andaluza dispondrá cada semana de dos vuelos con destino a Pamplona, de forma que albergará embarques a las 8,15 horas de cada lunes, que llegarán a las 10,00 horas a la Comunidad Foral, así como a las 18,00 horas de cada viernes, con aterrizajes a las 19,25 horas.

En el itinerario contrario, del aeropuerto pamplonica el primer avión saldrá cada lunes a las 10,30 horas, con llegada a las 12,00 horas a la capital andaluza, mientras que el segundo vuelo despegará todos los viernes a las 19,55 para tocar tierra sobre las 21,25 horas.

Para estas fechas, Volotea ya ha puesto a la venta los vuelos programados hasta el 21 de junio de 2027 que, con una estimación de hora y media de viaje, rondan precios entre los 50 y 100 euros aproximadamente.

Al hilo, la compañía ha valorado en sus redes sociales que esta conexión supondrá un "hito importante" para ellos, dado que esta "primera operación" desde el aeropuerto de Pamplona ofrecerá a los viajeros una "nueva y cómoda forma" de viajar entre Navarra y Andalucía.

Con estas nuevas rutas, serán seis los destinos nacionales de la aerolínea, junto con Oviedo, San Sebastián, Santander, Bilbao y el ya citado de A Coruña. En el ámbito internacional, ya opera con las ciudades francesas de Burdeos y Lille; Atenas (Grecia), y las capitales italianas de Florencia, Verona y Olbia.