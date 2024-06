Aertec cede uno de sus drones Tarsis a la Agencia Espacial Española en Sevilla

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía española especializada en tecnología aeroespacial y de defensa Aertec ha cedido este lunes a la Agencia Espacial Española (AEE), en Sevilla, uno de sus sistemas aéreos no tripulado Tarsis-25, diseñado y fabricado íntegramente por Aertec. En la firma del acto de cesión, han participado el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés Pulido, y Antonio Gómez-Guillamón, CEO y cofundador de Aertec. Esta ceremonia está enmarcada dentro de los actos con motivo de la presidencia de la Comunidad de Ciudades Ariane CVA (Community of Ariane Cities), que ostenta la ciudad de Sevilla durante 2024.

El sistema cedido es un modelo RPAS (Remote Piloted Aircraft System), que desde este lunes quedará ubicado en la entrada de la Agencia, utilizado en el marco del proyecto Geodesy (Galileo Enhanced Operation for Drone Systems), gracias al cual se ha desarrollado un receptor de Galileo multifrecuencia/multiconstelación que permitirá a los drones, UAS (sistemas aéreos no tripulados) y VTOLs (vehículos de despegue y aterrizaje vertical) un rendimiento de navegación que cumpla requisitos técnicos y operativos muy exigentes, ha explicado Aertec en una nota de prensa.

Este proyecto, cofinanciado por la Agencia Europea para el Desarrollo del Programa Espacial (Euspa) como parte de la convocatoria Fundamental Elements, ha permitido avanzar en un nuevo sistema de navegación de alto rendimiento que contribuirá a mejorar la capacidad final de U-Space, ya que se podrán permitir separaciones reducidas entre drones gracias a una posición más precisa.

Aertec ha liderado este proyecto junto a otras entidades y empresas españolas como PildoLabs, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) y el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña (CTTC), y ha desarrollado la integración del receptor Galileo en el sistema de navegación del RPAS de ala fija Tarsis 25, validando su efectividad en operaciones en vuelo tanto en línea de vista como fuera de línea de vista.

El proyecto se ha centrado en el valor añadido que el uso de Galileo y sus diferenciadores puede aportar al rendimiento de los drones, destacando las características de integridad, autenticación y fiabilidad proporcionadas por las correcciones proporcionadas por EGNOS y los servicios OS-NMA y HAS desplegados recientemente en el sistema europeo de posicionamiento.

Por lo tanto, no sólo se ha desarrollado la solución física y lógica de navegación, sino que se ha conseguido validar y demostrar sus beneficios mediante la realización de varias campañas de vuelo en el Centro Atlas ubicado en Villacarrillo (Jaén) con diferentes tipos de plataformas aéreas no tripuladas en operaciones bajo la categoría Específica definida por EASA considerando rutas VLL (muy baja altitud).

"La industria espacial española tiene cada vez más peso en el sector gracias al desarrollo de tecnología puntera e innovadora, cada vez más presente y jugando un papel clave en los avances que se están produciendo. Y pensamos que el Tarsis es un claro exponente de las capacidades que tenemos en España para desarrollar de manera holística, y abordando todos los ciclos de diseño y fabricación, soluciones tecnológicas que marquen el futuro del espacio", ha señalado Antonio Gómez-Guillamón. "Con este acto, estamos de alguna forma poniendo de relieve el interés que tiene toda la comunidad espacial en apoyar y respaldar a la Agencia Espacial Española. Estoy seguro de que vamos a vivir grandes logros en esta nueva etapa en el sector", ha añadido el CEO y cofundador de Aertec.

Por su parte, el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, ha manifestado que "esta cesión simboliza lo que va a ser el futuro: un planteamiento integral de las diferentes tecnologías del sector espacial alineadas. Sabemos que el sector espacial está aún por debajo del aeronáutico en el PIB andaluz, pero juntos, la AEE, las instituciones y las empresas, vamos a impulsarlo para hacer que esté a la par y que Andalucía sea también una potencia aeroespacial de referencia. Va a ser una historia de éxito que no ha hecho más que empezar. Esta agencia es vuestra casa y aquí nos tenéis para seguir colaborando".

Aertec diseña y fabrica UAS tácticos ligeros de diseño y tecnología propios, como el Tarsis 25, para aplicaciones de observación y vigilancia. Las soluciones Tarsis cuentan con tecnología ATOL (Automatic Take Off and Landing) y un sistema de control automatizado para todas las fases de vuelo. Además de integrar un enlace satelital de respaldo o recuperación de emergencia con paracaídas, y con la posibilidad de integrar de manera flexible diferentes cargas útiles en función de la operación a ejecutar.