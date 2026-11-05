Los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla alertan sobre el fenómeno de los 'curis' en institutos

Ejemplo de 'curi' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla han alertado sobre el fenómeno de los 'curis' o 'kuri Momo' --dibujos vejatorios difundidos en redes sociales--, que los agentes han detectado en perfiles de redes sociales donde se publican caricaturas burdas orientadas a ridiculizar a profesores o alumnos de diferentes centros educativos de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, esta dinámica consiste en la creación de cuentas o perfiles en redes sociales gestionados de forma anónima, a los que el alumnado del propio colegio o instituto se une como seguidor. En estas cuentas se difunden dibujos y caricaturas de trazo muy burdo sobre situaciones del día a día en el centro.

La particularidad de estos dibujos es que contienen guiños y referencias que solo comprenden quienes pertenecen a ese centro educativo concreto: expresiones habituales y muletillas repetidas por determinados profesores, detalles característicos de ciertos alumnos, como prendas de vestir, peinados o comportamientos reconocibles, situaciones recurrentes vividas en las aulas o patios.

Aunque a menudo se presentan entre el alumnado como "bromas internas" o "expresión de creatividad" los Agentes Tutores han advertido de que la exposición pública y el anonimato de estas cuentas generan "situaciones de burla colectiva, señalamiento y acoso psicológico", afectando gravemente al bienestar de los implicados por lo que deben ser tratadas como una nueva forma de acoso escolar.

Por ello, la Policía Local de Sevilla ya ha incluido esta nueva práctica en las charlas que imparten sobre acoso escolar. Y recuerda la importancia de supervisar el uso de redes sociales en el caso de los menores y fomentar valores de respeto y recomiendan a los alumnos y profesores que en caso de detectarlas lo pongan en conocimiento de la policía.