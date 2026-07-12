Los agricultores y ganaderos de Sevilla reciben 7 millones de euros adicionales en ayudas por los daños de las borrascas

Archivo - Agricultores en Sevilla. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.690.689,99 euros llegarán a 540 agricultores y ganaderos de la provincia de Sevilla con cargo al fondo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para hacer frente a los daños causados por las borrascas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Estas aportaciones directas a las explotaciones agrarias y ganaderas oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros y se conceden sin que los damnificados tengan que solicitarlas, según ha subrayado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Estos casi siete millones de euros se suman a las aportaciones realizadas por el Gobierno de España en junio y que supusieron 167,3 millones de euros. De esta manera, el total asciende hasta el momento a 174 millones para 12.754 explotaciones agropecuarias sevillanas. A esta cantidad se añaden 63,3 millones para 36 Ayuntamientos afectados.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, durante una visita a la finca FreshRuiz de Brenes para observar los efectos del temporal, con pérdida de los cultivos de patata y zanahoria.

Además, ha expresado que el Ejecutivo "responde así con hechos y agilidad a la situación excepcional vivida por el sector debido a las inclemencias meteorológicas, lo que ha permitido mantener la producción y el empleo, y, en definitiva, no perjudicar a los ciudadanos con los precios de la cesta de la compra".

La ayudas forman parte del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptaron "medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura".