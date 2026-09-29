Agustín Aguilera optará a la presidencia del PP de Sevilla tras el paso al lado de Ricardo Sánchez

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo; el candidato a la presidencia del PP de Sevilla, Agustín Aguilera; el presidente saliente, Ricardo Sánchez; el aspirante a la secretaría general, Martín Torres, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. - PP SEVILLA

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado por Sevilla en Parlamento andaluz Agustín Aguilera ha anunciado este martes durante la celebración de la Junta Directiva Provincial su decisión de concurrir a la presidencia del PP de Sevilla en el XVII Congreso Provincial de la formación, fijado para el próximo 28 de noviembre. El dirigente afronta la candidatura tras el paso al lado del presidente saliente, Ricardo Sánchez, al frente de la organización desde 2022, asegurando asumir el reto "con muchísima ilusión, responsabilidad y el deber de seguir trabajando por un partido fuerte y unido".

La preparación del cónclave provincial corresponderá a una Comisión Organizadora presidida por Antonio Enamorado, presidente del Consejo de Alcaldes. La estructura se completa con Lourdes Fuster en la vicepresidencia y Diego J. García, gerente del PP sevillano, en la secretaría. Como vocales se integran Iván Pestaña, Juan Bueno, Pamela Hoyos, Macarena O'Neill, Pepe Amaya, Manuel Pacheco, Gloria Guillén y José Veira, según ha explicado el partido en una nota.

La Comisión será la encargada de impulsar, coordinar y dirigir los trabajos necesarios para la celebración del Congreso y de velar por la transparencia del proceso electoral. Al respecto, Aguilera ha concluido que el congreso supondrá "un momento importante para poner en valor el trabajo realizado y afrontar con ilusión los retos que el partido tiene por delante".

"El PP de Sevilla es una gran formación construida gracias al compromiso de muchas personas", ha afirmado Aguilera, quien ha remarcado que el partido cuenta con "un enorme capital humano formado por alcaldes, concejales, cargos públicos, afiliados y simpatizantes que trabajan cada día por sus municipios".

Asimismo, el candidato ha avanzado que el portavoz del PP en la Diputación Provincial, Martín Torres, le acompañará en la lista como aspirante a la secretaría general del PP sevillano, una propuesta con la que busca consolidar un proyecto "basado en la cercanía y el crecimiento de la provincia". "Tenemos mucho camino recorrido. Nuestro propósito es seguir fortaleciendo un proyecto que tiene como principal objetivo ser útil a los sevillanos", ha manifestado.

RECONOCIMIENTO A RICARDO SÁNCHEZ

Asimismo, la dirección provincial ha querido poner en valor la labor desarrollada por el presidente saliente, Ricardo Sánchez, al frente del partido desde 2022, destacando su "entrega, implicación y dedicación" durante esta etapa.

A este reconocimiento se ha sumado el propio Aguilera, quien ha expresado su gratitud hacia Sánchez por las "muchas horas dedicadas" al servicio de la organización y de los municipios sevillanos. "Estar al frente de este partido exige esfuerzo, capacidad de trabajo y una enorme vocación de servicio; su labor durante estos años merece todo nuestro reconocimiento", ha subrayado el candidato.

Un reconocimiento que comparte el conjunto del Partido Popular de Sevilla, que ha puesto en valor su dedicación, su trabajo junto a alcaldes, concejales, cargos públicos y afiliados y su servicio con el partido durante esta etapa. "El PP de Sevilla es el resultado del esfuerzo de muchas personas y del trabajo desarrollado a lo largo de distintas etapas. Ricardo forma parte de ese camino y de lo conseguido durante estos años. Su trabajo y su entrega forman parte de la trayectoria de este partido y de la base sobre la que debemos seguir avanzando", ha concluido Aguilera.