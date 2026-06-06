Aitana abre las puertas de su 'Cuarto Azul' ante miles de fans con dos conciertos que inician el Icónica Sevilla 2026

La cantante Aitana durante su actuaciçon en la segunda jornada de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. - ICÓNICA FEST SEVILLA

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante catalana Aitana ha sido la artista encargada de dar el pistoletazo de salida a una nueva y sexta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 con dos jornadas --jueves y viernes, 4 y 5 mayo-- marcadas, no solo por los carteles de 'sold out' en ambos desde hace ya varios meses, sino por una gran 'Marea Azul' que ha ocupado cada pequeño rincón de la Plaza de España para poder cantar, bailar y vivir la consolidación de toda una 'superestrella' en el corazón de la capital hispalense.

Durante los dos primeros días, han sido miles los fans que no han querido perderse esta cita tan especial de la cantante en su gira internacional 'Cuarto Azul World Tour', con el que ha aterrizado en Sevilla para hacer un viaje visual, emocional y sonoro a través de las diferentes etapas de su carrera musical. Por ello, Aitana ha decidido convertir uno de los espacios más emblemáticos de Sevilla en su propio 'Cuarto Azul' para dar rienda suelta a una noche de marcada por el ritmo, la emoción y la conexión con el mundo más íntimo y personal de la cantante.

Horas antes de que comenzará el segundo concierto del festival, largas colas de fans se aglutinaban desde muy pronto en los aledaños de la Plaza de España, mientras cantaban a capela las canciones más conocidas de Aitana para hacer más amena la espera. Pancartas de color azul con frases de cariño para la cantante, 'outfits' llenos de brillo que se intercalaban con el característico azul y una gran multitud de "pequeñas admiradoras" acompañadas de sus familiares fueron la antesala al gran espectáculo que se esperaba en el reconocido monumento.

Después de casi dos horas y media de espera desde la apertura de puertas (20,00 horas), la cantante aparecía puntual a las 22,30 horas acostada en una cama en el interior de una gran estructura que simulaba la representación de una "casa de muñecas" junto con un amplio número de bailarines, en referencia a su cuarto álbum 'Cuarto Azul'.

Así, entre los gritos y vítores de más de 18.000 personas y un gran espectáculo de luces que coloreaban el escenario, Aitana iniciaba su esperado concierto a manos de '6 de febrero', 'Segundo intento' y 'Dumddt', tres hits de su nuevo disco que puso en pie a todos los presentes.

Ante la gran acogida en la segunda jornada de Icónica Fest, Aitana ha trasladado su "gran impresión" a la hora de presencia tal cantidad de pública ya que, según la artista, "no se esperaba tanta gente de nuevo". Durante unos minutos, la segunda finalista de Operación Triunfo 2017 se mostraba cercana con sus fans, de quienes ha recibido una infinidad de regalos: pancartas, fotografías/montaje a tamaño real de ella vestida de flamenca, muñecas, flores y hasta cuadros pintados a mano donde aparece Plex, su pareja sentimental.

Tras un arranque lleno de adrenalina y de ritmo, Aitana volvía a embarcarse en su viaje hacia su mundo interior con canciones dedicadas al amor y a la nostalgia como 'No te has ido y te extraño' o 'Más'. De este modo, la cantante ha recorrido todo los alrededores de su pequeña habitación para enfundarla en todo un ambiente de pop, baile y color en una cita que ha durado algo más de dos horas.

Entre otras de las canciones elegidas por la artista en su 'Set List' para coronarse en uno de los festivales de música más emblemáticos de Andalucía y de toda España estaban 'Trankis', 'Cuarto Azul' o 'Cuando hables con él', con una intro a piano y que ha cantado junto a miles de voces que le acompañaban.

Además de su faceta más sentimental, Aitana ha dejado ver una vez su parte más performática y más sensual, acompañada de un séquito de baile y de música electrónica que traspasaba las pantallas de los móviles. Con temas como 'Los Angeles', 'Ex ex ex' o su mítico baile atrevido con el éxito 'Mi Amor' hizo levantar los suspiros de asombro de los presentes al presenciar las diversas coreografías ensayadas o hasta un 'dance break' al son de 'Toxic' de Britney Spears. Tampoco se ha olvidado de otros de sus últimos hits como 'AQYNE', '24 Rosas' o su tema con Quevedo 'Gran Vía'.

Tras ello, la cantante volvió a bajar las revoluciones apostando por una propuesta más profunda, sinfónica y sobre todo, personal con el público con canciones como 'Desde que ya no hablamos', 'Vas a quedarte' o 'Música en el cielo', esta última en memoria de su abuelo paterno que nunca llegó a conocer. No obstante, Aitana también tuvo un regalo para su público quienes reclamaban otras canciones que no aparecían en su 'Set List'. Así, la artista concedió el deseo de sus fans cantando un trozo de su tema 'Igual'.

Así, bajo la luz de miles de móviles y gritando a pleno pulmón, los fans de Aitana acompañaron a la concursante en cada uno de sus grandes éxitos e incluso, quienes tuvieron la oportunidad en el "front stage", pudieron acercarse aún más a Aitana y agarrar su mano o hasta darle un afectuoso abrazo.

Para seguir subiendo el listón del festival y disfrutar de su visita a Sevilla, la catalana concedió un ultimo pase a todos los presentes caracterizado por un mítico baile multitudinario con fans de todas las edades, tanto abajo como arriba del escenario con 'Las Babys'. Otras de las canciones que han desencadenado la locura entre los más jóvenes han sido 'Mon Amour' o 'Formentera'.

AITANA, RENDIDA AL PÚBLICO DE SEVILLA: "ME QUIERO QUEDAR PARA SIEMPRE"

Asimismo, la cantante ha tenido momentos de agradecimiento a su familia --en especial a sus padres que "siempre la acompañan"--, su equipo y a todo el público de Sevilla, de quienes ha querido destacar su energía "desde el inicio". "Tras estos dos días, he de decir que le he cogido cariño tanto al recinto como a su público, porque con esa energía desde el inicio hace que los conciertos sean mejores y especiales; me quiero quedar para siempre", ha afirmado con emoción.

Pero esa no sería su última dosis, porque Aitana dejaría para el final las que considera como "sus canciones favoritas", entre ellas su tema con el grupo Fangoria 'La chica perfecta' con la que reclama una defensa del cuerpo de la mujer; y 'Conexión Psíquica' que hizo retumbar el suelo de toda la Plaza de España.

Tras ellas, la noche en Sevilla tendría su gran broche de oro cuando la cantante puso en pie a miles de espectadores con 'Superestrella', su éxito más destacado hasta la fecha. Tanto niñas como madres gritaban sin cesar aclamando esta canción con la que convirtió la segunda jornada de Icónica en toda una fiesta del pop. Además, Aitana aprovechó el momento de mayor éxtasis para saltar y bailar junto a todo su equipo como muestra de agradecimiento a Sevilla por su gran acogida, poniendo así fin a su participación en la nueva edición de Icónica Fest a las 00,22 horas de la madrugada.

De esta manera, entre los aplausos y gritos de los presentes, la artista se despedía de Sevilla tras coronarse no solo como un fenómeno adolescente con millones de reproducciones, sino en toda una fuente de inspiración para aquellas niñas que han crecido junto a ella y sueñan con ser unas futuras 'superestrellas' listas para brillar.