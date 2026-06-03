Aitana inaugura este jueves Icónica Sevilla Fest y traslada su 'Cuarto Azul' a la Plaza de España de Sevilla

Imágenes del concierto de Aitana en Almería. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edición del Icónica Sevilla Fest arranca este jueves, 4 de junio, con el concierto de Aitana --la artista catalana repetirá el día 5 de junio-- y continuará con los nombres de Marco Carola el 6; Viva Suecia el 7; Lola Índigo el 11; Pablo Alborán el 12; Los Delinqüentes el 14; Kany García el 17; y Raphael el 18. La programación seguirá con La Plazuela y Califato 3/4 el 21 de junio; Romeo Santos y Prince Royce el 25; Isabel Pantoja el 27; Dani Fernández el 28; y Robbie Williams el 30 de junio.

Con su 'Cuarto Azul', Aitana presenta un viaje íntimo hacia su habitación, denominador común de su último trabajo, y propone una "aventura visual, emocional y sonora". Además, este color azul tan característico estará muy presente, seña de identidad de la relación de los fans y la artista.

Con su World Tour, la artista catalana visitará tras su parada por la capital andaluza otras ciudades de nuestro país como Barcelona, Madrid y Bilbao. Además, dará el salto internacional con otros destinos como Bogotá, Santiago de Chile o Buenos Aires.

Entre los temas más esperados de esta cita se encuentran 'Superestrella', '6 de febrero', 'Conexión psíquica o 'Trankis'. Además, recordará algunos de sus clásicos, como '4to 23', 'Las babys' o 'Cuando te fuiste'.

Ya en julio, pasarán por el escenario Lenny Kravitz el 1 de julio; Hombres G el 3; Antonio Orozco el 4; Marilyn Manson el 6; Moby el 7; Maroon 5 el 9; Jamiroquai el 16; The Prodigy el 17; y Sting 3.0 el 18, encargado de clausurar esta edición del festival sevillano.

Con respecto al lema de esta edición, 'Volvamos a la Plaza', los promotores buscan reivindicar las plazas como espacios de encuentro y convivencia. "El festival ha logrado que los sevillanos vuelvan a sentirse orgullosos de la Plaza de España y recuperen un lugar ligado a muchos recuerdos de infancia y convivencia que "estaba abandonado".

A estas alturas del año, se han vendido un 58% más de entradas. Para el CEO de Green Cow Music, Javier Esteban, mantenerse en el nivel actual "ya sería algo muy positivo", aunque la organización seguirá trabajando para crecer sin perder calidad. "Queremos mantener los estándares tanto en la experiencia como en la producción técnica para que los grandes artistas sigan eligiendo Icónica", explicaba en una reciente entrevista de Europa Press.

Sobre el cartel, Esteban defendía el carácter "ecléctico" del festival y aseguraba que refleja la diversidad cultural de Sevilla. "Hemos sido de los primeros en mezclar en un mismo cartel a artistas como Prodigy, metal, electrónica, pop o hip hop, porque Sevilla también es eso".

En este sentido, el CEO de Green Cow Music explicaba que la programación busca "satisfacer todos los gustos" de una ciudad "muy diversa", lo que permite combinaciones tan llamativas como la de Marilyn Manson e Isabel Pantoja en una misma edición.

De la edición de este año, Esteban destacaba la presencia de Juan Luis Guerra, "uno de los nombres que más nos pedía la gente", la incorporación de Maroon 5, tras dos años de intentos, y de Robbie Williams, al que considera "un icono que no podía faltar" en el festival. Además, confesaba en esa entrevista su entusiasmo por recuperar a Prodigy tras "uno de los conciertos más potentes" de la edición de 2024.

CITA ESPECIAL DÍA DEL ORGULLO

El festival también acogerá una cita especial por el Día del Orgullo con la celebración de 'Orgullo en la Plaza', que tendrá lugar el próximo 24 de junio y reunirá a artistas como Mónica Naranjo, Rebeca, Raúl, Papá Levante y Laura Gallego.

La propuesta parte del Ayuntamiento de Sevilla y el objetivo inicial era que fuera un evento gratuito, aunque finalmente se ha establecido una entrada simbólica de 0,50 euros debido a la necesidad de cubrir el seguro de responsabilidad civil y controlar el aforo.