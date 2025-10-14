Aitana inaugurará 'Icónica Santalucía Sevilla Fest' 2026 con su gira 'Cuarto Azul World Tour'

Archivo - La cantante Aitana en una de sus actuaciones en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024 en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aitana regresa a 'Icónica Santalucía Sevilla Fest' el próximo 5 de junio de 2026, en el marco de su nueva gira internacional, 'Cuarto Azul World Tour', para inaugurar el ciclo sevillano. La cantante y compositora barcelonesa volverá a la Plaza de España de Sevilla, donde ya dio inicio al festival en 2024.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, Aitana se ha consolidado este 2025 "como la artista pop de habla hispana de referencia" con tres estadios sold-out con más de 160.000 espectadores, su álbum 'Cuarto Azul' "aclamado por la crítica y los oyentes", además de un documental en Netflix "que acercaba su lado más íntimo a todos sus fans".

Tras 3 álbumes de estudio "de gran éxito", este año ha lanzado su último trabajo 'Cuarto Azul', un disco que ha trabajado con "algunos de los nombres más relevantes de la industria" como Nico Cotton, Manu Lara, Casta, Andrés y Mauricio, Gale, entre otros, y donde su faceta de compositora ha sido "especialmente relevante".

Todo esto ha servido "para marcar el punto de comienzo a una de las etapas más ambiciosas de la artista multi galardonada", que girará por todo el mundo en 2026, incluyendo por primera vez en su carrera shows en Norteamérica y países europeos.

Con las confirmaciones de Jamiroquai el 16 de julio, Pablo Alborán el 12 de junio y Aitana el 5 de junio 'Icónica Santalucía Sevilla Fest' sigue sumando nombres a la que será su sexta edición, con el objetivo de "seguir reuniendo en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional", y de ofrecer "experiencias únicas en un entorno excepcional".

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán "un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel".