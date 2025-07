Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre el 17 de julio el plazo para inscribirse en el programa 'Emplea en Verde+'

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la empresa pública Aira Gestión Ambiental abrirán el próximo lunes el plazo para participar en el programa para la mejora de competencias profesionales Alcalá Emplea en Verde+. Esta iniciativa cofinanciada por la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), tiene como objetivo impulsar la empleabilidad local y la capacitación vinculada a la transición ecológica y la sostenibilidad.

En total, se activan tres ediciones de formación alternas, con impacto directo en el empleo y formación de desempleados del municipio, según el comunicado de prensa emitido desde el Ayuntamiento.

La institución llevará a cabo dos ediciones de contratos formativos en alternancia como peones/as de Jardinería, en los que tendrán prioridad mujeres, jóvenes menores de 30 años, extranjeros y personas discapacitadas. Cada edición permitirá que 15 personas se capaciten en instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, combinando "trabajo efectivo y formación específica" durante seis meses. Una vez finalizado, obtendrán el certificado de profesionalidad de nivel 2 en Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes.

Por otra parte, Aira Gestión Ambiental abrirá una convocatoria para contratar a 15 personas como técnicos/as de Medio Ambiente, quienes obtendrán el certificado de profesionalidad en Gestión Ambiental (nivel 3). Esta edición está dirigida en especial a perfiles relacionados con la economía verde y circular, dando prioridad a mujeres, personas que residan en zonas rurales o de transición justa, jóvenes de 18 a 29 años, mayores de 45 y personas con discapacidad.

Asimismo, "las condiciones básicas para participar incluyen estar inscrito/a como demandante de empleo, cumplir, con la titulación académica necesaria(ESO o equivalente para jardinería; Bachillerato o FP superior para gestión ambiental) y reunir las condiciones específicas de cada contrato de formación en alternancia", aclara la nota de prensa.

En relación al Ayuntamiento, la solicitud de participación en el programa se puede realizar tanto telemáticamente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (https://www.alcalaguadaira.es/sede- electrónica), como presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana: OAC Registro Central (Calle Rafael Santos, no 6). OAC Distrito Norte (C/ Ramón J. Sender, s/n), OAC Distrito Sur (C/ Reyes Católicos, no 7).

Las solicitudes podrán presentarse vía presencial, la del Ayuntamiento en Oficina de Atención al Ciudadano y en las Oficinas de Aira Gestión Ambiental, así como en las respectivas sedes electrónicas de cada entidad, donde se publicará toda la información y documentación necesaria para participar. El plazo de inscripción permanecerá abierto durante 10 días hábiles desde la publicación oficial de cada convocatoria.

El programa se enmarca en el compromiso del gobierno local con "la generación de empleo de calidad, la formación práctica y la mejora de las competencias de nuestros vecinos y vecinas, especialmente de aquellos colectivos que más lo necesitan". "Alcalá avanza así hacia una ciudad más verde, sostenible y con más oportunidades para todos", afirma.

Esta actuación cuenta con la cofinanciación de la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del programa Empleaverde+, juntos suman una inversión de más de 1,2 millones de euros que va destinada a "mejorar la capacitación y el acceso al mercado laboral de colectivos prioritarios en Alcalá de Guadaíra".