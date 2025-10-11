Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge en su auditorio un espectáculo de ganadores del Carnaval de Cádiz

Actuación de ganadores del Carnaval de Cádiz en el Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogía este pasado viernes por la noche el espectáculo '4 Suites de Momo', de Jesús Bienvenido, y la actuación de la comparsa 'Las Ratas', ganadores del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) 2025.

Ambas actuaciones han llenado el Auditorio Riberas del Guadaíra, que además acogía este mismo viernes por la noche un homenaje de la Asociación Alcalareña de Carnaval a grandes autores como el alcalareño Carlos García, 'Pichón', y el ya citado Jesús Bienvenido, a través de la entrega de los Premios Pluma de Oro en su primera edición, según ha informado este sábado el Ayuntamiento del municipio sevillano en una nota.

"Es de todos conocida la gran relación de la Asociación Alcalareña con el carnaval gaditano, y más aún el continuo esfuerzo de la entidad por fortalecer y engrandecer esta tradición alcalareña que cuenta con más de un siglo", destacaba la delegada municipal de Fiestas Mayores de Alcalá, Rocío Bastida, acompañada de la presidenta de la Asociación, Dolores Moyano, en la entrega de los premios, a cuyo término refería, junto a otros miembros del gobierno local, el "compromiso municipal de apoyo a las raíces locales y las entidades que trabajan por mantenerlas siempre vivas".

Entre los premiados figuraba Carlos Javier García 'Pichón', "uno de los autores que más ha escrito a su pueblo", Alcalá de Guadaíra, "entregando siempre lo mejor de sí a esta fiesta", según han valorado desde el Ayuntamiento.

Entre su producción destacan chirigotas "míticas" como 'Los que nunca ganan', 'Los paísas' o 'Los hippies', pasando por 'La alegría de vivir' o 'Los flamencos de Doñana', 'Los pelotas' y 'Los Pataítas', además de comparsas como 'Noche de América', 'Las lunáticas', 'La Hermandad' o 'el Obrador'.

Por su parte, Jesús Bienvenido, reconocido autor del Carnaval de Cádiz en la modalidad de comparsa, cuenta con el primer premio de comparsa del COAC 2025 con 'Las Ratas', pero tiene un "amplio y reconocido" palmarés que cuenta con obras como 'Los Santos', 'Los Currelantes', 'Los menda-lerendas', 'Los trasnochadores', 'Los del Piso de Abajo', 'La Comunidad' o 'Los Irracionales', además de "múltiples colaboraciones" con otros autores de comparsa y chirigotas, y es además autor de canciones de artistas como Pasión Vega o David Palomar.