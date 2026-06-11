Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra este 12 de junio su XXVII Carrera Nocturna con 700 atletas

Sevilla.-Agotados los 700 dorsales de la XXVII Carrera Nocturna de Alcalá de Guadaíra - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tiene todo preparado para la celebración de la XXVII Carrera Nocturna que se celebra este viernes, 12 de junio, desde el Estadio Ciudad Alcalá, con la participación de 700 atletas que agotaron los dorsales antes del cierre del plazo de inscripción.

En un comunicado, el delegado de Deportes, Pedro Gracia, ha explicado que "los amantes de este deporte tienen clara la participación en esta cita tradicional del calendario que abre la temporada de verano con gran ambiente de atletismo".

De hecho, ha remarcado que "la Carrera Nocturna, histórica en la ciudad, es mucho más que una competición: es una fiesta del deporte en la calle, una noche única para el deporte y convivencia". La prueba, cronometrada, contará con un recorrido urbano de 7.200 metros por las principales vías de la ciudad con salida (22,00 horas) y meta (cierre a las 23,30 horas) desde el estadio municipal ubicado en la avenida Santa Lucía con participantes de todas las categorías a partir de los 18 años.

Todos los atletas inscritos contarán con su camiseta conmemorativa y disfrutarán de amenización musical prevista para la jornada. Los dorsales se recogen el mismo día de la prueba antes de la salida en las dependencias del Estadio, concretamente de 19,00 a 21,30 horas (imprescindible DNI).

Los dorsales de los participantes inscritos a través de un club serán recogidos por un responsable autorizado por el presidente del club incluyendo sello de la entidad deportiva. Se debe aportar al respecto listado con los datos identificativos de los socios inscritos.

El recorrido de la prueba es el siguiente: avenida Santa Lucía, Alcalá de Xivert, Ciudad Real, Alcalá de Henares, Santa Lucía, Arahal, Barcelona, San Juan, Tren de los Panaderos, San Francisco, Bailén, Nicolás Alpériz, Plaza del Duque, Herrero, Orellana, Duquesa de Talavera, San José, Rafael Santos, Pescadería, Alcalá y Orti, La Plata, Plaza del Paraíso, Pérez Galdós, Gutiérrez de Alba, La Plazuela, Mairena, Santa Ana, 28 de Febrero, Cruz del Inglés, Arahal, y avenida Santa Lucía, donde también estará la meta.

Debido al montaje y organización de la prueba, en la calle Taurina estará prohibida la circulación y el estacionamiento desde las 15,00 horas, aunque el entorno del estadio, incluido la avenida Santa Lucía de donde parte la carrera, no se cortará hasta una media hora antes de la salida (corte a las 21,30 horas), y se abrirá totalmente al final de la prueba ( en torno a las 23,30 horas).

En el resto del recorrido, los cortes serán puntuales y efímeros, por la velocidad de la carrera. Las vías se cortarán para el paso y se abrirán inmediatamente después. Es una carrera muy rápida en la que los primeros atletas culminan en menos de media hora y que, en su totalidad, supondrá poco más de una hora.