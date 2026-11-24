Concierto en Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La Asociación Musical Nuestra Señora del Águila organiza, en colaboración con la Delegación del Cultura del Ayuntamiento, el tradicional concierto con motivo de la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos, el próximo domingo 29 de noviembre en el Auditorio Riberas del Guadaíra a las 12,00 horas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la puesta en escena que permitirá al público deleitarse con la trayectoria y experiencia musical de más de 160 años de la Banda y con nuevas formaciones de gran calidad que siguen haciendo crecer este proyecto.

Así lo ha explicado el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, quien ha señalado que es "una buena oportunidad para disfrutar de piezas musicales de gran calidad".

Al mismo tiempo, ha alabado la creatividad de sus integrantes y el intenso trabajo a nivel musical, lúdico y educativo en las vertientes que tiene esta Asociación Musical, con una trayectoria centenaria ininterrumpida.

De esta manera, ha animado a todos los vecinos de Alcalá a disfrutar de este espectáculo y de la cultura, en este caso a través del talento de grandes músicos.

El Concierto de Santa Cecilia contará con un amplio repertorio de piezas interpretadas por las distintas formaciones, además de la participación del Coro Infantil de la Escuela de Música 'Manuel Navarrete León'. Las entradas se pueden adquirir, a un precio de 5 euros, en la web de entradas municipal