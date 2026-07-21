Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destina más de 50.000 euros a entidades sociales locales en una apuesta por la salud

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, y la delegada de Salud y Servicios Sociales, Lidia Ballesteros, posan con las integrantes de la Asociación Española Contra el Cáncer del municipio. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto hasta este jueves, 23 de julio, a través de la sede electrónica municipal, la convocatoria para las subvenciones destinadas a proyectos de salud de entidades sociales locales que, con un global de 55.000 euros, "fomentan la salud de la población y su calidad de vida".

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, las subvenciones posibilitarán a estas organizaciones "llevar a cabo iniciativas pro el bienestar de la ciudadanía", como el fomento de programas de promoción, educación y protección de la salud, con especial atención a las personas con vulnerabilidad, la promoción de la actividad física, la prevención de accidentabilidad, la alimentación sana y los hábitos de vida saludable. Además, incluirán las retribuciones de los profesionales y los gastos organizativos, según las bases generales de la convocatoria.

En este sentido, la delegada de Salud, Lidia Ballesteros, ha subrayado "la implicación de las entidades alcalareñas que trabajan por el bienestar de la población desde una perspectiva sanitaria", que ha ejemplificado en la "muy buena acogida" que tuvieron las ayudas durante las ediciones anteriores, lo que ha motivado a ampliar la partida de financiación en más de 10.000 euros.