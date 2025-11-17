Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destinará 9,3 millones de euros a la gestión ambiental con un refuerzo en la plantilla

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de Aira Gestión Ambiental de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado este lunes la Memoria Presupuestaria para el año 2026. El documento recoge un presupuesto de 93 millones de euros, así como un incremento de la plantilla.

Según una nota remitida por el Consistorio, las cuentas reflejan "la realidad y las necesidades actuales del municipio". Asimismo, ha defendido que la ampliación de personal "permitirá reforzar la limpieza viaria y la recogida de residuos en todos los barrios de la ciudad".

Por su parte, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha indicado que las cuentas son un reflejo de una gestión "moderna, responsable y sostenible". "Gracias a la apuesta municipal, AIRA es hoy un ejemplo de empresa pública eficaz, cercana a la ciudadanía y con visión de futuro. La mejora del servicio y la atención al vecino son nuestra prioridad, junto a la transición hacia una gestión ambiental más limpia y tecnológica", ha subrayado.

El documento económico incluye una inversión destinada principalmente a la renovación de flota y contenedores, la implantación de sistemas digitales de gestión y la modernización de instalaciones. Entre las actuaciones previstas destacan la incorporación de 187 contenedores inteligentes de biorresiduos con cerradura electrónica e identificación de usuario, que se instalarán a lo largo de 2026 gracias a la financiación por la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

También recoge la adquisición de dos nuevos vehículos de recogida propulsados por GNC, cofinanciados por la Junta de Andalucía con una subvención de 368.626 euros, y la instalación de dos puntos limpios de proximidad, con 13 fracciones de residuos, que acercarán el reciclaje a la ciudadanía. Los mismos incorporarán al servicio la recogida de proximidad de aceites, tapones, Raees, y otras fracciones que actualmente deben depositarse en el Punto Limpio.

En paralelo, durante el Consejo de AIRA también se ha dado cuenta del inicio del programa 'Alcalá Emplea en Verde +', financiado por el Fondo Social Europeo+ a través de la Fundación Biodiversidad, que va a permitir la formación y prácticas de 15 personas desempleadas en materia de gestión ambiental y sensibilización ciudadana.

Además, se ha informado del desarrollo de la campaña 'EcoBarrios' de Ecovidrio, que ha alcanzado a 10.000 hogares con resultados muy positivos en reciclaje y percepción ciudadana.