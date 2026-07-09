Alcalá de Guadaíra (Sevilla) facilita experiencia profesional a través del proyecto de empleabilidad Relanza-T

La delegada de Empleo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Paula Fuster, junto al cártel de RELANZA-T - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Empleo, facilitará experiencia profesional a través del proyecto de empleabilidad Relanza-T, que ofrece más de 60 formaciones a un total de 800 alcalareños que, a pesar de contar con cualificación, necesitan prácticas empresariales para mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha detallado que la propuesta dará lugar a cuatro nuevos itinerarios de Prácticas No Laborales (PNL), cuyo plazo de inscripción han abierto en los ámbitos de Industria, Logística, Construcción, Energía, Seguridad y Medioambiente, y Comercio, Turismo, Sanidad, Imagen Personal y Servicios a la Comunidad.

Según la delegada de Empleo del municipio, Paula Fuster, los itinerarios PNL han sido planteados como una modalidad específica de actuación dirigida a personas que ya cuentan con titulación. A diferencia del resto de itinerarios del programa, esta modalidad no incluirá una fase de formación teórica, sino que se centrará exclusivamente en el desarrollo de prácticas en empresas y entidades colaboradoras, de manera que permitirá a las personas participantes desarrollar en un entorno real de trabajo los conocimientos y competencias adquiridos durante su formación.

Asimismo, los itinerarios estarán dirigidos a personas que han finalizado recientemente una titulación universitaria, un ciclo formativo de grado medio o superior o una formación con certificado profesional; personas que se han reciclado profesionalmente y desean adquirir experiencia práctica para consolidar los conocimientos y competencias adquiridos; y, en general, personas con una cualificación reciente que buscan una primera experiencia profesional relacionada con su formación para mejorar su empleabilidad.

Entre los requisitos, consta que la formación del solicitante haya sido obtenida en los cuatro años anteriores al inicio de las prácticas, además de que no acredite una experiencia profesional superior a 90 días en la misma ocupación objeto de la práctica. Las prácticas se desarrollarán bajo la supervisión de personal tutor y conforme a un plan formativo, sin que exista una relación laboral entre la persona participante y la entidad de acogida.

A través de una financiación aproximada de 5,7 millones de euros, procedentes del del Ministerio de Política Territorial, cofinanciados en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, la delegación de Empleo persigue facilitar la adquisición de experiencia práctica, reforzar las competencias profesionales, favorecer el contacto directo con el tejido empresarial y mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias del programa.

Toda la información actualizada del proyecto, así como el detalle de los itinerarios formativos, los requisitos de participación y la documentación necesaria, está disponible en la página web oficial del proyecto.