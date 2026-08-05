Alcalá de Guadaíra (Sevilla) inicia la ampliación del museo municipal con una inversión de casi un millón de euros

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado el expediente de contratación de las obras de ampliación del museo municipal, con un presupuesto de licitación de 966.962 euros y un plazo de ejecución de las obras tras la adjudicación de doce meses, con el objetivo de finalizarlas en 2027.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la reforma permitirá que el museo duplique su superficie actual hasta superar los mil metros cuadrados de espacio museístico, así como un recorrido que incorpore nuevas técnicas expositivas y un discurso museográfico actualizado que tenga como eje central la historia de Alcalá.

En este sentido, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha explicado durante la presentación que se trata de un proyecto "muy esperado" por la localidad, que servirá para "desarrollar su función educativa y socio-dinamizadora".

Por su parte, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha indicado que la ampliación del Museo permitirá también "llevar a cabo una importante transformación, por fases, no solo del propio Museo; sino del Parque Centro, la Plaza de la Almazara y de la calle Juez Pérez Díaz", construyendo un espacio "más amable, accesible e integrado, teniendo a la ciudadanía y la Cultura como protagonistas".

De esta manera, se dará espacio a las Bellas Artes y a la colección de arqueología y paleontología, al mismo tiempo que a otros elementos que permitirán "contar la historia del municipio de forma interactiva e innovadora", sin perder de vista el "componente educativo, turístico y cultural" del museo.

Respecto a las obras, se ha contemplado la recuperación de la nave existente en la Plaza de la Almazara, que posibilitará la disposición de una nueva fachada de tres plantas que albergará tanto la exposición pictórica como un espacio para exposiciones temporales.

A ello, se sumará una nueva construcción que permitirá enlazar el nuevo edificio con el actual, donde se instalarán la recepción, el núcleo de comunicaciones que conectará todas las plantas de ambos edificios, los servicios y la zona administrativa, de manera que los trabajos finalizarán con dos edificios unidos por una zona común de instalaciones "modernas y adecuadas" a las necesidades de la institución cultural.

Como resultado, el Museo habrá duplicado su superficie y dispondrá de accesos desde La Almazara y el Parque Centro, así como habrá incorporado un nuevo espacio expositivo al aire libre mediante la creación de la nueva Plaza del Museo y la remodelación integral del Parque Centro, con el objetivo de generar un corredor cultural que unirá el Museo y la Casa de la Cultura.