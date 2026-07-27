Alcalá de Guadaíra (Sevilla) invertirá casi 7,5 millones de euros en renovar su alumbrado público con lámparas LED

Archivo - Sevilla.- Alcalá de Guadaíra aprueba la compra de más de 170 luminarias led y 120 farolas de mayor eficiencia energética - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado la contratación de obras para la renovación del alumbrado público de la ciudad con una inversión que supera los 7,47 millones de euros y que permitirá la sustitución de luminarias de descarga por luminarias de tecnología LED.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación permitirá reducir "de forma significativa" el consumo energético, mejorar la eficiencia de las instalaciones y avanzar hacia un modelo de ciudad más respetuoso con el medio ambiente.

Así, el proyecto contempla la renovación de 7.870 puntos de luz mediante la instalación de luminarias LED de alta eficiencia, con temperaturas de color adaptadas para minimizar la contaminación lumínica.

En este sentido, el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, ha destacado que este proyecto supone un "paso decisivo en la modernización de los servicios públicos municipales" y se suma a las "actuaciones de modernización del alumbrado público" desarrolladas en los últimos años.

Además, Delgado ha asegurado que con esta nueva intervención "culmina una de las mayores renovaciones del sistema de iluminación exterior" del municipio, con una inversión que alcanzará todo el casco urbano e incorporará tecnología de última generación para optimizar la gestión de las instalaciones y reducir los costes de mantenimiento.

Al hilo, el responsable de urbanismo ha indicado que al término de la sustitución de las luminarias se estima un ahorro energético de "aproximadamente un millón de euros anuales", lo que permitirá reducir de "forma significativa" el consumo eléctrico y avanzar en los objetivos municipales de eficiencia energética y sostenibilidad.

De esta forma, la actuación está dividida en cuatro lotes y se enmarca en el programa de ayudas para Proyectos Singulares de Renovación del Alumbrado Público, coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y financiado con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Igualmente, la ejecución del proyecto también incluye la adecuación de los cuadros de mando y control existentes y la implantación de un sistema de telegestión punto a punto, que permitirá optimizar el funcionamiento de la red de alumbrado, mejorar su mantenimiento y facilitar una gestión más eficiente de los recursos, ha expresado el Ayuntamiento.