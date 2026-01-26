Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pone en valor la colaboración público-privada para prácticas de estudiantes

Programa de prácticas en Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha puesto en valor el fomento de la colaboración público-privada en beneficio de los jóvenes estudiantes y en este marco ha destacado la iniciativa de la factoría SBS para las prácticas de estudiantes de FP Dual.

Por su parte, el delegado de Desarrollo, Industria, Educación y Formación Profesional, Pablo Chain, ha realizado una visita a la planta alcalareña referente en defensa de General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) coincidiendo con los primeros días de prácticas curriculares de dos alumnos del Grado medio de electricidad y electrónica del IES Tierno Galván.

"El ampliado sistema de prácticas de la Formación Profesional Dual es un valor añadido hacia la profesionalización de los estudiantes y se debe destacar la implicación de las grandes empresas en la formación y empleabilidad de la juventud en la localidad", ha indicado.

El delegado ha subrayado el esfuerzo municipal para acercar ambos sectores en beneficio mutuo del alumnado y las propias empresas. "Estamos impulsando la intermediación entre el ámbito educativo y el sector empresarial de la comarca para sensibilizar a las empresas en los beneficios de la recepción de estudiantes en prácticas, no sólo como alternativas laborales para estudiantes con perfiles profesionales muy especializados, sino también como oportunidades para el ámbito empresarial de localizar, formar a demanda y testar a jóvenes con perfiles técnicos muy avanzados y rentabilizar las demandas empresariales a futuro", ha reseñado.

Por su parte, Gdelssbs ha mostrado su compromiso con el desarrollo del talento técnico y la generación de oportunidades profesionales en la ciudad, en línea con la consolidación de la fábrica alcalareña como un referente industrial y tecnológico en defensa.

En esta sentido, GDELSSanta Bárbara Sistemas ha suscrito un convenio de Formación Profesional Dual con el IES Profesor Tierno Galván, que permitirá a los estudiantes complementar su formación con experiencia real en un entorno industrial de alta especialización.

Los alumnos ya se han incorporado a las instalaciones y participan en un programa que incluye: Itinerarios formativos adaptados a las necesidades operativas de la planta. Formación en seguridad y prevención, fundamental en entornos industriales avanzados. Acompañamiento de tutores internos, asegurando una curva de aprendizaje eficaz y supervisada.

Asimismo, el Consistorio ha destacado las jornadas municipales de contacto empresarial con la oferta profesional dual del pasado curso, 'Una apuesta de valor para la empresa y la inserción laboral de nuestros jóvenes' impulsada por la Delegación de Desarrollo Económico entre los IES de la ciudad con FP Dual y el empresariado de la zona celebrada en los espacios de La Procesadora con una nutrida representación del tejido empresarial alcalareño, con talleres expositivos por módulos para empresas de cada sector profesional.

A ello se une también el apoyo a la comunidad educativa local para la presencia coordinada y difusión de la oferta formativa de ciclos profesionales de FP Dual de Alcalá en la 1ª Feria Provincial del Empleo del pasado diciembre.