Alcalá de Guadaíra (Sevilla) presenta la programación de 'ContraSeña', que contará con Manu Sánchez o 'Malacara'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado municipal del Área de Identidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, ha presentado la programación del I Congreso de Nueva Cultura Andaluza 'ContraSeña', que tendrá lugar los próximos 26 y 27 de septiembre en el Auditorio Riberas del Guadaíra y contará con reconocidas personalidades como el humorista Manu Sánchez o el creador de contenido 'Malacara', entre otros.

El Consistorio ha informado en una nota de que la cita contará con "reconocidos profesionales, artistas y creadores de contenidos que trabajan defendiendo y divulgando la identidad andaluza", como el periodista Julio Muñoz 'Rancio sevillano' o el profesor Antonio Manuel Rodríguez, junto a los creadores de contenido 'Pintarraheo', 'Sandra Mouruizz', 'Antropizarte', 'Nuria Bayo' y 'Félix Ontañon', o los graffiteros 'BaobArt' y Virginia Bersabé.

El evento tiene como objetivo "combatir tópicos y reforzar a nuevos creadores andaluces que parten de Andalucía, que conservan, defienden y proyectan con orgullo las señas propias de su tierra en su producción artística y cometido profesional".

Rivas ha indicado que el proyecto nace con la pretensión de "reivindicar, compartir y disfrutar de la cultura andaluza en toda su riqueza y diversidad abriendo un espacio de reflexión, creación y orgullo identitario desde las nuevas formas culturales".

En cuanto a la programación, el sábado abrirá la jornadas la conferencia de Manu Sánchez a las 10,30 horas y posteriormente habrá tres grandes mesas redondas. La primera, a las 12,30 horas con 'El habla andaluza: dignidad, diversidad y creación cultural', con Antonio Manuel Rodríguez, Sandra Mouruizz y Antropizarte.

La segunda será a las 16:15 horas, con 'Nuevo paradigma del andaluz: desmontaje de mitos, producción literario y presencia social', con Manuel Rodríguez Illana, Nuria Bayo y Félix Ontañón. La tercera, a las 18 horas, 'narrativas contemporáneas andaluzas: entre la herida, el humor y el meme', con julio Muñoz 'El rancio Sevillano', Pintarraheo y Malacara.

Paralelamente, desde las 12,00 horas, se confeccionará un gran grafiti en vivo con la colaboración de dos figuras de este arte, el alcalareño BaobArt y la ecijana Virginia Bersabé. Todo esto estará acompañado de talleres de artesanía y elementos representativos de la identidad andaluza, junto a gastronomía regional.

Asimismo, el evento contará con la actuación de grupos locales, cuya presentación y disponibilidad de entradas se habilitará en breve.

En palabras del representante, el encuentro será un espacio "para la reflexión y el disfrute colectivo, para sentir y crear Andalucía desde Andalucía, dando voz a nuestras expresiones más genuinas y abriendo caminos para la cultura andaluza del presente y del futuro".

La participación en el congreso, necesaria sólo para talleres y conferencias, es gratuita previa inscripción por motivos de aforo a través del enlace que se acompaña, disponible también mediante la web municipal y las redes sociales del Área de Identidad. Por último, Las entradas para los conciertos se pondrán a disposición del público tras su presentación.