Alcalá de Guadaíra (Sevilla) recibe la Escoba de Platino y consolida a Aira como referente nacional en limpieza urbana

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, recibiendo en el Ifema de Madrid el galardón Escoba de Platino 2026 concedido a Aira Gestión Ambiental. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha recogido en el Ifema de Madrid el galardón Escoba de Platino 2026 concedido a Aira Gestión Ambiental, uno de los máximos reconocimientos nacionales en materia de limpieza urbana, recogida de residuos y sostenibilidad ambiental.

La entrega del premio, celebrada en el Auditorio Sur de Ifema dentro del XX Concurso Escobas de Plata, Oro y Platino, reconoce las fuertes campañas de concienciación ambiental impulsadas por Aira, que han permitido avanzar en el modelo de recogida, reducir la fracción resto y aumentar la recogida selectiva, consolidando una mejora real en la separación en origen y en la transición hacia la economía circular del municipio.

La alcaldesa ha destacado que "este reconocimiento demuestra que los servicios públicos, cuando cuentan con planificación, inversión y compromiso, pueden situarse al máximo nivel nacional". Según ha recogido el Consistorio en una nota, Ana Isabel Jiménez ha defendido además "el enorme trabajo que realiza diariamente Aira Gestión Ambiental para seguir mejorando la limpieza, la recogida de residuos, el reciclaje y la imagen de la ciudad".

La regidora alcalareña ha subrayado especialmente el valor del equipo humano de la empresa pública, felicitando a trabajadores y responsables del servicio "por el esfuerzo y la implicación diaria que hacen posible que Alcalá siga avanzando hacia un modelo más moderno, sostenible y eficiente".

Con esta Escoba de Platino, Aira obtiene el segundo gran galardón nacional en apenas cuatro años de vida, después de recibir la Escoba de Oro hace dos años, consolidándose, así como una de las empresas públicas emergentes más destacadas del sector en Andalucía.

El proyecto presentado por Aira a esta edición recoge la transformación del modelo de limpieza viaria y recogida de residuos de Alcalá entre 2023 y 2025, basada en la modernización de servicios, la implantación de la recogida separada de orgánica, la digitalización y la educación ambiental.

La candidatura también pone en valor campañas desarrolladas durante todo el año como 'Abre la puerta al orgánico', 'Está en tus manos' o 'Mi Carnaval trae alegría, no residuos', además de las acciones impulsadas junto a Ecoembes y Ecovidrio para fomentar la implicación ciudadana en el cuidado del entorno urbano.

Entre los municipios y entidades reconocidos en esta edición destacan ciudades y servicios de referencia nacional como Oviedo, Vigo, o Gijón, situando a Alcalá de Guadaíra entre los referentes nacionales en limpieza urbana y sostenibilidad.