Alcalá de Guadaíra (Sevilla) registra un aumento del 45% en los residuos recogidos durante la Feria 2026

El delegado de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Alcalá, David Delgado - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Feria de Alcalá de Guadaíra 2026 ha registrado un incremento cercano al 45 % en el volumen de residuos recogidos con respecto a la edición anterior, al pasar de una media diaria de unos 14.000 kilos a más de 20.000 kilos durante los primeros días de celebración.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, ha realizado un balance del dispositivo especial de limpieza y recogida desarrollado durante la semana festiva y ha vinculado este aumento al mayor número de asistentes y a la intensa actividad registrada en el recinto ferial.

El dispositivo especial ha contado con refuerzo de personal y maquinaria durante las 24 horas del día, mediante turnos de mañana, tarde y noche, con presencia constante de equipos manuales, barredoras, baldeo y recogida permanente de residuos.

El responsable municipal ha puesto también el acento en la apuesta por la sostenibilidad desarrollada durante la Feria, donde Alcalá ha vuelto a consolidarse como referente en reciclaje y recogida selectiva.

En este sentido, el operativo ha contado con más de 150 cubos distribuidos entre las casetas para facilitar la recogida selectiva puerta a puerta de envases, cartón y vidrio en colaboración con Ecovidrio, además de la instalación de 22 papeleras selectivas repartidas por distintos puntos del recinto ferial.