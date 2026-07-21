Alcalá de Guadaíra (Sevilla) vive una nueva semana de música, teatro, flamenco y planes familiares con Noctaíra 2026

Cartel promocional del recital de flamenco que protagoniza Antonio Núñez 'El Pulga' en Noctaíra 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 21 (EUROPA PRESS)

Noctaíra 2026, la décima edición del programa turístico y cultural que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) organiza cada verano, continuará esta semana con "interesantes propuestas culturales para todos los públicos" que unen música, teatro, flamenco y una ruta guiada familiar.

Así lo ha enmarcado el Gobierno municipal a través de un comunicado, que también ha ofrecido información sobre las citas culturales que ocuparán las veladas de esta semana. De esta manera, la programación dará comienzo este martes con la ruta teatralizada 'Buscando a Oz', una propuesta inmersiva que reunirá grupos de hasta cien espectadores todos las martes de julio y agosto en el Parque del Dragón.

Del mismo modo, el castillo acogerá el miércoles 22 de julio el concierto de la cantautora, compositora y guitarrista Judit Nedderman, quien atesora cinco discos en solitario y "aborda ritmos desde el folclore al pop o el jazz". Posteriormente, el mismo espacio escénico organizará el jueves 23 de julio una cita con la compañía 'Arteporelarte' y la obra 'Victoria Kent', que ofrecerá a los alcalareños la oportunidad de escuchar la historia del exilio parisino de la protagonista, quien tuvo que adoptar la identidad de Madame Duval.

Por último, el centro San Miguel ofrecerá el viernes 24 de julio un espectáculo de flamenco con Antonio Núñez 'El Pulga', un artista gaditano "de gran potencial y particular forma en su cante, que atesora una gran experiencia individual como solista" y ha compuesto letras como 'El Alfarero', interpretada por Miguel Poveda en su disco 'Artesano'.

En suma, el delegado de Turismo y Cultura, Christopher Rivas, ha subrayado que Nocataíra no es simplemente un programa de verano, sino una "manera de vivir y de sentir Alcalá" y "una forma de encontrarnos alrededor de la cultura".