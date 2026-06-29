Alcalá (Sevilla) abre hasta el 15 de julio la segunda convocatoria de 'Relanza-T' con 23 itinerarios formativos

La edil de Empleo visita a los participantes en una de las iniciativas del 'Relanza-T' - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre, del 1 al 15 de julio, la segunda convocatoria de 'Relanza-T' con más de una veintena de itinerarios formativos especializados en sectores con alta demanda laboral. Se trata de una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de personas en búsqueda activa de empleo que se está desarrollando en la ciudad a través de distintas convocatorias que, con un total de 5,7 millones, suman más de 60 formaciones específicas que benefician a un total de 800 personas alcalareñas.

Así lo ha explicado la delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, quien ha reiterado "el compromiso municipal con el empleo" indicando "el exhaustivo diseño de los itinerarios formativos de este programa de mejora de la empleabilidad". Así, ha recordado que se trata de cursos "en profesiones de alta demanda en sectores tan variados como atención sociosanitaria, restauración, construcción, industria, logística, estética o climatización, entre otros", informa en un comunicado.

"Este proyecto forma parte de la apuesta municipal por mejorar la cualificación profesional y favorecer la inserción laboral de la ciudadanía mediante una oferta formativa adaptada a las necesidades actuales del mercado de trabajo. 'Relanza-T' tiene una gran capacidad para mejorar un aspecto de la vida de las personas clave para su desarrollo económico, social y emocional y por tanto prioritario para nuestro equipo de Gobierno, el empleo", ha añadido la edil.

Fuster se ha mostrado convencida de que desde las administraciones locales tienen "la posibilidad y el deber de trabajar" en esta materia y de que podemos hacer aportaciones muy importantes. Esta nueva convocatoria amplía las oportunidades de acceso al programa, incorporando nuevos itinerarios y permitiendo optar tanto a las plazas aún disponibles como a listas de reserva para aquellas acciones formativas que ya han despertado un mayor interés.

Concretamente, en esta segunda convocatoria se ofertan 23 itinerarios formativos organizados en tres bloques: Nuevos itinerarios, que se incorporan por primera vez a la oferta formativa del proyecto; itinerarios con plazas vacantes, correspondientes a acciones formativas que aún disponen de plazas libres e itinerarios con lista de reserva, en los que las personas solicitantes podrán inscribirse para cubrir las plazas que puedan quedar disponibles en caso de renuncia o baja de participantes.

La Delegación de Empleo trabaja ya para las nuevas propuestas de itinerarios en la próxima convocatoria a partir de este otoño.