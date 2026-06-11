Alcalá (Sevilla) activa la campaña 'Cuida tu salud. Protégete del calor' para prevenir las altas temperaturas

La delegada municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Lidia Ballesteros. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha puesto en marcha un año más la campaña de concienciación para la población 'Cuida tu salud. Protégete del calor' para "prevenir los efectos de las altas temperaturas, donde se incluyen hábitos saludables contra la ola de calor".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la delegada municipal de Salud Pública, Lidia Ballesteros, ha destacado la importancia de seguir los consejos incluidos en dicha campaña para prevenir situaciones de riesgo, sobre todo en personas mayores, más vulnerables en situaciones de altas temperaturas.

La cartelería de dicha campaña, en varias manifestaciones y diseños, abunda en la conveniencia de consumir fruta fresca, hidratarse aunque no se tenga sed, hacer comidas ligeras y frescas, el uso de ropa cómoda y amplia, sombreros y mantener las estancias acondicionadas, entre otros consejos.

Mediante un código 'QR' se redireccionará a través del dispositivo móvil a todos los consejos para evitar las altas temperaturas, tanto de cartelería como de vídeos explicativos. También se incluyen los teléfonos de Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil.