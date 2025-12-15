Alcalá (Sevilla) celebra en navidad sus "raíces flamencas" con conciertos de Manuel Lombo o Rancapino Chico entre otros

Delegada de Fiestas Mayores de Alcalá (Sevilla), Rocío Bastida. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este lunes que la ciudad celebra "sus raíces flamencas" durante el mes de diciembre con diversas actividades y conciertos navideños, entre los que destacan los espectáculos de los artistas Manuel Lombo y Rancapino Chico.

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, el viernes 19 de diciembre, Manuel Lombo ofrecerá su 'Concierto de Navidad' en el Auditorio Riberas del Guadaíra, dentro de la programación municipal de Fiestas Mayores y con entrada gratuita para la ciudadanía.

Según la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, se espera que el teatro esté lleno para "disfrutar de un espectáculo que combina villancicos tradicionales y composiciones propias del artista, con una cuidada puesta en escena y un enfoque profundamente arraigado en la cultura flamenca".

El domingo 21 de diciembre, el auditorio recibirá a Alonso Núñez 'Rancapino Chico' con su espectáculo 'Cante Flamenco por Navidad', un recital de cante tradicional y villancicos adaptados a distintos palos del flamenco.

Durante todo el mes, también se podrá participar en diversas zambombas municipales y asociativas, que completan la programación navideña flamenca de la ciudad. La iniciativa busca "mantener viva la tradición del cante flamenco y la celebración de la Navidad en clave cultural y popular".