Alcalá (Sevilla) contará con un nuevo parque junto al centro urbano con más de medio centenar de árboles

La edil municipal de Medio Ambiente de Alcalá detalla cómo será el nuevo parque Cerro de la Era - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a través de la Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha mantenido una reunión con la junta directiva de la Asociación de Vecinos Cerro de la Era para presentar el proyecto del futuro parque que llevará el nombre de la entidad social.

En una nota de prensa, la delegada de de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos ha explicado que "se trata de una actuación muy demandada por los vecinos que permitirá dar uso a un espacio que, hasta ahora, permanecía vacío y sin ningún tipo de aprovechamiento para el barrio".

Durante el encuentro vecinal se mostraron las imágenes del proyecto, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano cómo serán las futuras instalaciones del parque, así como los distintos espacios que lo conformarán. Asimismo, los representantes vecinales pudieron trasladar sus impresiones y resolver las dudas planteadas sobre una actuación que supondrá una importante mejora para el entorno.

Esta intervención responde a una reivindicación histórica de los vecinos del Cerro de la Era, que desde hace años venían solicitando la adecuación de esta parcela para convertirla en un espacio público de convivencia, ocio y esparcimiento.

Con este proyecto, el Ayuntamiento transformará un solar sin uso en una nueva zona verde pensada para el disfrute de las familias, reforzando además el compromiso municipal con la sostenibilidad, la mejora del paisaje urbano y la calidad de vida de la ciudadanía.

Luisa Campos ha enfatizado en que este nuevo proyecto "no sólo responde a una necesidad de espacios verdes, sino que se enmarca dentro de la estrategia de ciudad sostenible mucho más amplia y forma parte del Plan de Reforestación Alcalá más Verde con más de 5.000 nuevos árboles.

Para finalizar, la edil ha recalcado que el Gobierno local quiere una Alcalá que "avance con pasos firmes hacia la eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono y la regeneración de espacios urbanos, además de la lucha contra el cambio climático. Una apuesta decidida por un futuro más verde y habitable en el que la innovación y la eficiencia se unen para transformar la ciudad".